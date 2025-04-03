Пара движений — и ты уже в тренде: как носить боковой пробор в 2025

Хотите моментально обновить образ без стрижек и кардинальных перемен? Встречайте триумфальное возвращение бокового пробора — детали, которая способна преобразить лицо, добавить объём волосам и придать вашему стилю ту самую модную небрежность, за которой охотятся стилисты.
Всё повторяется. После десятилетия, проведённого под знаменем центрального пробора и строгой симметрии, в моду возвращается лёгкое смещение — буквально на пару сантиметров. Но именно они делают образ живым, дерзким, чувственным. На показах Hermès, Acne Studios, Erdem и Bottega Veneta модели щеголяют с глубокими боковыми проборами, а за ними — TikTok и Instagram, где стилисты уже выкладывают туториалы, как "вернуть пробор на сторону".
Потому что он универсален. Он:
Хотите нежный образ в духе "французской весны"? Волны, заправленные за ухо и пара страз на заколке — и вы уже героиня парижского street style. Хочется power look? Зачёсывайте волосы в одну сторону и фиксируйте гелем — получится ультрамодный образ à la Max Mara.
Если у вас тонкие волосы, попробуйте сместить пробор ещё ближе к уху. Прядь на одной стороне станет массивнее — и вуаля, эффект "шевелюры от природы". Добавьте текстурирующий спрей, немного волн — и получите укладку как у Беллы Хадид или Кендалл Дженнер, которые давно используют этот бьюти-хак.
Боковой пробор — это как сменить каблуки на кроссовки: минимум усилий, максимум эффекта. Он не требует резких движений, но при этом преображает образ с первого взгляда. Экспериментируйте, не бойтесь пробовать новое и не забывайте — мода должна играть на вас, а не наоборот.
Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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