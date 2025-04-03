Пара движений — и ты уже в тренде: как носить боковой пробор в 2025

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Хотите моментально обновить образ без стрижек и кардинальных перемен? Встречайте триумфальное возвращение бокового пробора — детали, которая способна преобразить лицо, добавить объём волосам и придать вашему стилю ту самую модную небрежность, за которой охотятся стилисты.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волнистые волосы

Всё повторяется. После десятилетия, проведённого под знаменем центрального пробора и строгой симметрии, в моду возвращается лёгкое смещение — буквально на пару сантиметров. Но именно они делают образ живым, дерзким, чувственным. На показах Hermès, Acne Studios, Erdem и Bottega Veneta модели щеголяют с глубокими боковыми проборами, а за ними — TikTok и Instagram, где стилисты уже выкладывают туториалы, как "вернуть пробор на сторону".

Почему все влюблены в боковой пробор

Потому что он универсален. Он:

Подчёркивает скулы.

Визуально вытягивает лицо.

Придаёт волосам плотность и движение.

Добавляет романтики или, наоборот, стиля "городской хищницы" — в зависимости от укладки.

Хотите нежный образ в духе "французской весны"? Волны, заправленные за ухо и пара страз на заколке — и вы уже героиня парижского street style. Хочется power look? Зачёсывайте волосы в одну сторону и фиксируйте гелем — получится ультрамодный образ à la Max Mara.

Подбираем пробор под форму лица:

Круглое лицо

Избегайте пробора у самого виска — он только расширит лицо. Лучше — мягкий боковой с волнами, визуально вытягивающими силуэт.

Овальное лицо

Вы в выигрыше — с таким типом можно экспериментировать: глубокий, высокий, едва заметный — всё пойдёт на ура.

Квадратное лицо

Боковой пробор — ваш помощник в смягчении углов. Добавьте текстуры, взъерошенные пряди или локоны у лица — и получите сбалансированный образ.

Вытянутое лицо

Главный акцент — на объём у корней. Пробор не должен быть слишком глубоким. Чуть хаоса и лёгкая небрежность у корней — то, что нужно.

Бонус: как сделать волосы визуально гуще

Если у вас тонкие волосы, попробуйте сместить пробор ещё ближе к уху. Прядь на одной стороне станет массивнее — и вуаля, эффект "шевелюры от природы". Добавьте текстурирующий спрей, немного волн — и получите укладку как у Беллы Хадид или Кендалл Дженнер, которые давно используют этот бьюти-хак.

Финальный штрих

Боковой пробор — это как сменить каблуки на кроссовки: минимум усилий, максимум эффекта. Он не требует резких движений, но при этом преображает образ с первого взгляда. Экспериментируйте, не бойтесь пробовать новое и не забывайте — мода должна играть на вас, а не наоборот.

Уточнения

Причёска - форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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