Маска-плёнка снова с нами: ретро-хит возвращается в бьюти-тренды

2:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Складывается ощущение, что интернет оживляет бьюти-продукты с эффектом ностальгии. И вот в 2025 году в соцсетях снова мелькают те самые маски-плёнки — только теперь в обновлённой версии. Почему мы снова полюбили этот формат ухода? Всё просто: он стал не только эффективным, но ещё и визуально трендовым.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

Что такое маска-плёнка

Маска-плёнка — это гелеобразное средство, которое застывает на коже и снимается одной плёнкой. Раньше их активно использовали для борьбы с чёрными точками — особенно популярны были чёрные варианты. Сегодня в моде прозрачные, "невидимые" плёнки, навеянные трендом на "стеклянную" кожу с показов Maison Margiela. Именно этот эффект — гладкость и сияние — стал новым бьюти-идеалом.

Почему это больше, чем просто тренд

Маски-плёнки работают не только на визуальный результат. Они выполняют функцию мягкого пилинга, отшелушивают ороговевшие клетки и делают кожу ровной и сияющей. В отличие от тканевых масок, которые лишь временно увлажняют, плёнки проникают глубже и дают видимый эффект уже после первого применения.

К тому же сам процесс снятия — это почти медитативное удовольствие. И да, признаться, смотреть на TikTok, как блогеры удивляют своих парней "снятием кожи" — тоже отдельный вид удовольствия.

Как выбрать маску-плёнку под свой тип кожи

Сухая кожа: ищи маски с гиалуронкой, глицерином и алоэ вера.

ищи маски с гиалуронкой, глицерином и алоэ вера. Жирная и комбинированная: подойдут варианты с глиной, углем и кислотами.

подойдут варианты с глиной, углем и кислотами. Чувствительная кожа: выбирай формулы с ромашкой, зелёным чаем и тем же алоэ.

Важно: чем суше кожа, тем мягче должен быть состав. И никаких резких движений — только деликатный уход.

Как правильно пользоваться маской

Удали макияж и пройди кожу тоником.

Нанеси маску силиконовой кистью или пальцами, избегая зоны глаз.

Подожди, пока средство полностью застынет.

Снимай плёнку аккуратно — от бровей к подбородку.

Используй не чаще 1-2 раз в неделю.

Помни, маска-плёнка — это самостоятельный пилинг. Не совмещай её с другими агрессивными средствами, чтобы избежать раздражений.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



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