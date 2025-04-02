Маска-плёнка снова с нами: ретро-хит возвращается в бьюти-тренды

Складывается ощущение, что интернет оживляет бьюти-продукты с эффектом ностальгии. И вот в 2025 году в соцсетях снова мелькают те самые маски-плёнки — только теперь в обновлённой версии. Почему мы снова полюбили этот формат ухода? Всё просто: он стал не только эффективным, но ещё и визуально трендовым.
Маска-плёнка — это гелеобразное средство, которое застывает на коже и снимается одной плёнкой. Раньше их активно использовали для борьбы с чёрными точками — особенно популярны были чёрные варианты. Сегодня в моде прозрачные, "невидимые" плёнки, навеянные трендом на "стеклянную" кожу с показов Maison Margiela. Именно этот эффект — гладкость и сияние — стал новым бьюти-идеалом.
Маски-плёнки работают не только на визуальный результат. Они выполняют функцию мягкого пилинга, отшелушивают ороговевшие клетки и делают кожу ровной и сияющей. В отличие от тканевых масок, которые лишь временно увлажняют, плёнки проникают глубже и дают видимый эффект уже после первого применения.
К тому же сам процесс снятия — это почти медитативное удовольствие. И да, признаться, смотреть на TikTok, как блогеры удивляют своих парней "снятием кожи" — тоже отдельный вид удовольствия.
Важно: чем суше кожа, тем мягче должен быть состав. И никаких резких движений — только деликатный уход.
Помни, маска-плёнка — это самостоятельный пилинг. Не совмещай её с другими агрессивными средствами, чтобы избежать раздражений.
Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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