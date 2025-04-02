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Маска-плёнка снова с нами: ретро-хит возвращается в бьюти-тренды

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Складывается ощущение, что интернет оживляет бьюти-продукты с эффектом ностальгии. И вот в 2025 году в соцсетях снова мелькают те самые маски-плёнки — только теперь в обновлённой версии. Почему мы снова полюбили этот формат ухода? Всё просто: он стал не только эффективным, но ещё и визуально трендовым.

Девушка с маской на лице
Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian
Девушка с маской на лице

Что такое маска-плёнка

Маска-плёнка — это гелеобразное средство, которое застывает на коже и снимается одной плёнкой. Раньше их активно использовали для борьбы с чёрными точками — особенно популярны были чёрные варианты. Сегодня в моде прозрачные, "невидимые" плёнки, навеянные трендом на "стеклянную" кожу с показов Maison Margiela. Именно этот эффект — гладкость и сияние — стал новым бьюти-идеалом.

Почему это больше, чем просто тренд

Маски-плёнки работают не только на визуальный результат. Они выполняют функцию мягкого пилинга, отшелушивают ороговевшие клетки и делают кожу ровной и сияющей. В отличие от тканевых масок, которые лишь временно увлажняют, плёнки проникают глубже и дают видимый эффект уже после первого применения.

К тому же сам процесс снятия — это почти медитативное удовольствие. И да, признаться, смотреть на TikTok, как блогеры удивляют своих парней "снятием кожи" — тоже отдельный вид удовольствия.

Как выбрать маску-плёнку под свой тип кожи

  • Сухая кожа: ищи маски с гиалуронкой, глицерином и алоэ вера.
  • Жирная и комбинированная: подойдут варианты с глиной, углем и кислотами.
  • Чувствительная кожа: выбирай формулы с ромашкой, зелёным чаем и тем же алоэ.

Важно: чем суше кожа, тем мягче должен быть состав. И никаких резких движений — только деликатный уход.

Как правильно пользоваться маской

  • Удали макияж и пройди кожу тоником.
  • Нанеси маску силиконовой кистью или пальцами, избегая зоны глаз.
  • Подожди, пока средство полностью застынет.
  • Снимай плёнку аккуратно — от бровей к подбородку.
  • Используй не чаще 1-2 раз в неделю.

Помни, маска-плёнка — это самостоятельный пилинг. Не совмещай её с другими агрессивными средствами, чтобы избежать раздражений.

Уточнения

Пилинг (от англ. peel - "скоблить", "снимать шелуху") или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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