Объём без наращивания: лучшие укладки для тонких волос

Каждой обладательнице тонких волос знакома ситуация: хочется объёма, а в итоге — прилизанные пряди. Но тонкость не приговор! С правильной укладкой можно легко создать иллюзию густых и пышных волос, не прибегая к наращиванию и салонным хитростям. Главное — избегать натянутых причёсок и дружить с текстурайзерами.
Вот 5 стильных причесок, которые "загустят" даже самые деликатные локоны. Делай сама — легко, быстро и красиво!
Какими бы тонкими ни были твои волосы, с правильной укладкой они могут выглядеть так, будто ты только что вышла из салона после процедуры на миллионы. Главное — не бояться экспериментировать, использовать текстурирующие средства и помнить, что объём начинается не с природы, а с подхода. Попробуй эти прически — и твои волосы точно скажут тебе спасибо!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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