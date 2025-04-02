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Объём без наращивания: лучшие укладки для тонких волос

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Каждой обладательнице тонких волос знакома ситуация: хочется объёма, а в итоге — прилизанные пряди. Но тонкость не приговор! С правильной укладкой можно легко создать иллюзию густых и пышных волос, не прибегая к наращиванию и салонным хитростям. Главное — избегать натянутых причёсок и дружить с текстурайзерами.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Вот 5 стильных причесок, которые "загустят" даже самые деликатные локоны. Делай сама — легко, быстро и красиво!

Свободный конский хвост

  • Простой, но эффектный способ добавить объема. Завей волосы крупной плойкой от середины длины до кончиков. Начеши прикорневую зону, а височные пряди оставь свободными. Основную массу волос собери в расслабленный хвост — и вуаля, пышность обеспечена!

Французские колоски навстречу друг другу

  • Хитрая плетёная укладка, с которой пряди у пробора выглядят заметно гуще. Раздели волосы косым пробором и заплети с каждой стороны свободную французскую косу. Перекрести их на затылке и закрепи шпильками. Совет: сделай это на второй день после мытья — сухой шампунь добавит текстуру и объём.

Воздушный полухвост

  • Лёгкая укладка для тех, кто не хочет убирать волосы полностью. Нанеси мусс для укладки, придай волосам движение. Затем собери пряди с висков и соедини их сзади на макушке, слегка приподнимая для объема. Добавь аксессуар — крабик или шпильки с жемчугом, чтобы завершить образ.

Пучок на макушке

  • Собери крупные завитки в хвост высоко на голове. Оберни его вокруг основания, слегка растрепай и зафиксируй шпильками. Несколько выбившихся прядей добавят непринуждённости и визуальной густоты.

Небрежный шиньон

  • Завей волосы и используй текстурайзер — он придаст шершавость и объём. Собери волосы в хвост, немного начеши и сформируй пучок чуть выше затылка. Лёгкий творческий беспорядок тут только плюс: такая укладка выглядит объёмно и модно.

Какими бы тонкими ни были твои волосы, с правильной укладкой они могут выглядеть так, будто ты только что вышла из салона после процедуры на миллионы. Главное — не бояться экспериментировать, использовать текстурирующие средства и помнить, что объём начинается не с природы, а с подхода. Попробуй эти прически — и твои волосы точно скажут тебе спасибо!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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