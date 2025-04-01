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Этот старинный лайфхак снова в моде — и с ним твои волосы скажут спасибо

2:47
Моя семья » Красота и стиль

Забытое — значит проверенное временем. Наши бабушки не зря ополаскивали волосы уксусом, и сегодня этот лайфхак снова в топе. Почему он работает? Потому что делает с волосами то, чего не может даже дорогой уход. Вот пять причин, по которым стоит попробовать.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Женщина

Волосы — как заново вымытые

  • Обычный шампунь не всегда справляется с остатками стайлинга, сухого шампуня и себума. А вот яблочный уксус — запросто. Он мягко, но эффективно очищает волосы, придаёт лёгкость и объём, не утяжеляя пряди.

Минус перхоть и зуд

  • Уксус обладает антимикробным эффектом. Он снижает количество дрожжей и бактерий на коже головы, которые провоцируют зуд и шелушение. Регулярные ополаскивания могут стать настоящим спасением для тех, кто уже отчаялся в борьбе с перхотью.

pH снова под контролем

  • Здоровье волос напрямую зависит от баланса кислотности кожи головы. Уксус помогает вернуть этот баланс, особенно если волосы быстро жирнеют или стали тусклыми. Эффект — как после салонной процедуры.

Блестит, как в рекламе

  • Уксус запечатывает кутикулу волоса, удерживая влагу внутри. Благодаря этому волосы становятся гладкими, меньше пушатся и красиво блестят даже без силиконов и тяжёлых кондиционеров.

Цвет сохраняется дольше

  • Если волосы окрашены, ополаскивания помогут надолго сохранить насыщенность и яркость оттенка. Цвет "запечатывается" внутри стержня — как будто вы только что из салона.

Как правильно использовать уксус для волос

Определись, нужно ли это тебе

  • Если и так всё хорошо — не торопись. Это кислота, и при чрезмерном использовании может навредить. Уксус вводят в уход по необходимости.

Раз в неделю — достаточно

  • Оптимальная частота — 1-2 раза в неделю. Этого хватает, чтобы получить эффект и не пересушить волосы.

Разбавляй

  • Обычно используют 1 часть уксуса на 2-3 части воды. Подбирай пропорцию, ориентируясь на чувствительность кожи и структуру волос.

Пульверизатор — твой друг

  • Спрей — лучший способ нанесения. Он не течёт, не попадает в глаза и равномерно распределяет раствор. Оставь на 5-10 минут и смой. При желании — нанеси лёгкий кондиционер.

Тест — сначала на одной пряди

  • В первый раз обязательно проверь реакцию кожи. Смеси немного, нанеси на маленький участок и подожди сутки. Нет зуда и покраснения? Тогда можно ополаскивать всю голову.

Уточнения

Я́блочный у́ксус - уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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