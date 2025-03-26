Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице

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2:15
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Коллаген является наиболее распространенным структурным белком в организме, и его основная функция — обеспечивать прочность, структуру и поддержку всех тканей и органов, в которых он присутствует. Отсутствие эластичности более заметно на некоторых участках тела, например, на лице.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Несмотря на свою важность, уровень коллагена может меняться на протяжении нашей жизни просто из-за процесса старения. Снижение уровня этого гормона начинается примерно в возрасте 25 лет, и с возрастом его выработка снижается еще больше, что приводит к появлению некрасивых морщин и мимических складок.

В связи с этой проблемой на рынке появляется все больше эффективных формул, помогающих восстановить утраченную упругость и плотность кожи, а также разгладить морщины. Один из них поставляется прямо из Кореи. Это красный женьшень, основное средство ухода за кожей и одно из самых эффективных средств против старения в нескольких странах.

В то время как в других странах используется белый сорт, который естественным образом высушивается на солнце и собирается через 4-6 лет, для корейцев "эликсиром молодости" является красный сорт, который обрабатывают паром в течение нескольких часов, чтобы убить болезнетворные микроорганизмы.

Одним из главных свойств красного женьшеня является высокая концентрация гинзенозидов — биологически активных соединений, обладающих мощным антиоксидантным действием.

Эти антиоксиданты защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые вызывают преждевременное старение. Снижая окислительный стресс, он помогает сохранить кожу более упругой, эластичной и молодой.

Красный женьшень стимулирует микроциркуляцию в коже. Благодаря улучшению кровотока ткани кожи получают больше кислорода и необходимых питательных веществ, что способствует регенерации клеток и восстановлению поврежденных волокон. Благодаря этому процессу кожа не только укрепляется изнутри, но и приобретает более ровный и сияющий тон.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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