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Как в 45 лет выглядеть на 30: убрать морщины и вернуть коже естественное сияние поможет это средство

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Появление морщин на лице — практически неизбежный процесс. Они являются доказательством того, что годы проходят для каждого из нас. Со временем кожа теряет эластичность из-за снижения выработки коллагена, и, похоже, все, что мы можем сделать, — это смириться с этим.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Хотя процесс старения остановить невозможно, его можно значительно замедлить. Питание, отдых и увлажнение имеют важное значение, и хотя это может оставаться незамеченным, особенно с возрастом, не менее важны уход за кожей и средства, которые мы выбираем.

Сегодня уход за кожей лица претерпел значительные изменения, есть средства, которые сопровождают нас всю жизнь, например, розовая вода. С незапамятных времен это косметическое средство высоко ценилось за свои свойства.

Она на протяжении столетий используется для ухода за кожей. Как следует из названия, это жидкость, получаемая путем испарения лепестков роз в воде. В ходе этого процесса из лепестков извлекаются необходимые соединения, которые помогают успокоить и увлажнить кожу, а также обеспечивают ее антиоксидантами. Сегодня этот продукт остается неотъемлемым элементом многих бьюти-процедур.

Одним из её наиболее заметных преимуществ является способность увлажнять и восстанавливать кожу. Благодаря своему составу, богатому антиоксидантами и витаминами, розовая вода помогает сохранить кожу мягкой и свежей, обеспечивая легкое увлажнение без ощущения жирности.

Она идеально подходит для сухой или обезвоженной кожи, поскольку её постоянное применение помогает восстановить кожный барьер и предотвратить потерю влаги.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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