Хотите ускорить рост волос? Начните с этого простого правила

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хочешь волосы до талии, как у Рапунцель, или просто стремишься исправить последствия неудачной стрижки? Главное — понять, что рост волос зависит не только от шампуня или витаминов. Мы собрали самые действенные советы от трихологов и развенчали популярные мифы, чтобы ты не тратила время зря.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина с длинными волосами

Как быстро растут волосы на самом деле

В среднем — около 1 см в месяц. Но скорость зависит от возраста, генетики, гормонов, рациона и даже уровня стресса. Самый активный рост наблюдается с 15 до 30 лет, затем он постепенно замедляется.

Что мешает волосам расти

Недостаток белка, витаминов и микроэлементов

Хронический стресс

Гормональные сбои

Тепловое воздействие (фены, утюжки, плойки)

Слишком частое окрашивание и обесцвечивание

Если волосы вдруг стали расти медленно, не исключай проблемы со здоровьем. Лучше сходи к трихологу — специалист выявит причины и даст персональные рекомендации.

Что реально помогает ускорить рост

Массаж кожи головы. Улучшает кровоток и питание волосяных фолликулов. Добавь несколько капель масла розмарина или мяты — и эффект усилится. Подстригай секущиеся кончики. Иначе волос будет ломаться быстрее, чем расти. Уход за кожей головы. Используй мягкие шампуни без сульфатов, сыворотки с кофеином, масла с мятой, чайным деревом и цитрусами. Питай волосы изнутри. Белки, жиры, железо, витамины A, C, D, E и биотин — основа здоровых волос. А вот БАДы стоит принимать только после консультации с врачом и анализов. Увлажняй и защищай волосы. Кондиционеры, масла, кремы, термозащита — всё это помогает сохранить длину и предотвратить ломкость. Снизь нагрузку на волосы. Спи на шелковых наволочках, не закручивай тугих пучков и не затягивай резинок. И забудь про агрессивное расчесывание мокрых волос.

А как насчёт масел

Розмариновое масло — возможно, действительно стимулирует рост (есть обнадёживающее исследование).

Касторовое масло — увеличивает блеск, но доказательств влияния на рост нет.

Масло семян тыквы — перспективно, но исследований пока мало.

Хочешь попробовать? Не жди чуда, но регулярность точно даст положительный эффект.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.