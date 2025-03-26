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Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Многие из нас выбирают время для мытья головы, просто подстраиваясь под удобный график. Утро, вечер — как получится. Но стилисты уверяют: если учитывать тип и структуру волос, результат будет не только чище, но и красивее.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Утро — идеальное время для тонких волос

Если у тебя тонкие и мягкие волосы, смело ставь будильник пораньше. Утреннее мытьё помогает придать локонам объём и легкость, а укладка держится дольше. После сна волосы теряют форму и становятся сальными у корней, поэтому именно утро — ваш союзник.

Вечер — выбор для густых и кудрявых

Обладательницам густых, жёстких или вьющихся волос стоит выбрать более позднее время — день или вечер. Эти типы волос дольше остаются чистыми и не требуют ежедневного мытья. Главное — не ложиться спать с мокрой головой! Это не только травмирует структуру волос, но и повышает риск раздражения и даже грибковых заболеваний кожи головы.

Главное — не удобство, а забота о волосах

Правильно подобранное время мытья поможет сохранить волосы здоровыми, упругими и блестящими. Так что в следующий раз ориентируйся не на то, как тебе удобно, а на то, что действительно подходит твоим волосам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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