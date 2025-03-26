Этот витамин творит чудеса для кожи, но как не переборщить с дозировкой? Удивительная правда

Вы знали, что существует витамин, который не только улучшает состояние вашей кожи, но и помогает регулировать уровень холестерина? Этот удивительный компонент — ниацин, или витамин B3. Он играет важную роль в поддержании здоровья всего организма, и его дефицит может вызвать неприятные последствия.

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Почему ниацин так важен

Ниацин помогает улучшить работу пищеварительного тракта, заботится о коже и поддерживает нервную систему. Но его влияние не ограничивается только этим: витамин B3 помогает повысить уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП) и снижает количество триглицеридов в крови, что значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Также он участвует в превращении пищи в энергию, поддерживая высокий уровень жизненной активности.

Дефицит и избыток ниацина

Недостаток ниацина может привести к проблемам с пищеварением, воспалению кожи и даже нарушению умственного развития. В то же время, чрезмерное потребление витамина B3 несет риски: оно может привести к повышению уровня сахара в крови, повреждению печени и появлению кожной сыпи. Это важное напоминание: все должно быть в меру.

Как избежать дефицита

Ниацин — водорастворимый витамин, который легко выводится из организма с мочой. Поэтому важно потреблять его регулярно. Хорошая новость в том, что существует много натуральных продуктов, богатых этим витамином:

Молоко

Яйца

Обогащенные хлеб и крупы

Рис

Рыба

Нежирное мясо

Овощи

Арахис

Мясо птицы

Как избежать избытка

Хотя избыток ниацина может вызвать проблемы, его дозировка в пределах 1-3 граммов в день использовалась для лечения повышенного уровня триглицеридов в крови. Но для нормального функционирования организма достаточно получать его из повседневной пищи.

Уточнения

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 .



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