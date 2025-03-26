Простота или скука? Почему на самом деле нюдовый маникюр — это пик моды

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нюдовый маникюр — новый тренд, который захватывает мир моды и звездный мир. Сегодня он стал настоящим хитом среди знаменитостей, которые все чаще отказываются от ярких оттенков лака и выбирают более сдержанные, минималистичные варианты.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Почему нюд

Внимание к нюдовому маникюру выросло, когда звезды начали демонстрировать свои образы без привычного яркого покрытия для ногтей. Этот тренд особенно ярко проявился на красной дорожке, где знаменитости, такие как Аня Тейлор-Джой, Рене Зеллвегер и Никола Пелтц Бекхэм, отказались от лака для ногтей во время церемоний награждения, чем привлекли внимание публики. Такой жест стал настоящим заявлением и стал отправной точкой для нового тренда в маникюре.

Секрет нюдового маникюра

Суть этого тренда в его простоте: минимализм и естественность. Знаменитости, как правило, предпочитают короткие ногти с прозрачным или едва заметным блеском. Этот маникюр не отвлекает от основного образа, а лишь подчеркивает натуральную красоту. Подобный выбор был замечен на мероприятиях таких брендов, как Tiffany & Co. в Париже и на осеннем показе Burberry в Лондоне, где стиль был выдержан в духе легкости и утонченности.

Тенденции на красной дорожке

Довольно часто на красной дорожке можно увидеть, как знаменитости выбирают такие образы, как полупрозрачные платья или стильные серебристые наряды, акцентируя внимание на минималистичном маникюре. Например, Аня Тейлор-Джой выбрала платье от Nina Ricci и fascinator, а Рене Зеллвегер отдала предпочтение серебристому платью от Armani Prive. В обоих случаях на ногтях не было яркого покрытия, что подчеркивало общий тренд на сдержанность и элегантность.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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