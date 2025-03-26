Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весна не ждёт: какие цветы нужно посеять прямо сейчас, чтобы дача расцвела
Торт, как в детстве: нежный сметанник с шоколадными коржами
Проиграют и без нас. Европа передумала отправлять миротворцев на Украину
Интерьер, который давит: 6 сигналов, что ваше пространство устарело морально
Бабушкин секрет рассады: копеечная таблетка творит чудеса
Этот электрокар — идеальный вариант для городских улиц
Вредители наступают: как защитить питомца весной
Проведите простую операцию — малина раскроет свой настоящий потенциал
Подольская поздравила с днём рождения Преснякова-старшего: обожаемый Петрович

Простота или скука? Почему на самом деле нюдовый маникюр — это пик моды

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Нюдовый маникюр — новый тренд, который захватывает мир моды и звездный мир. Сегодня он стал настоящим хитом среди знаменитостей, которые все чаще отказываются от ярких оттенков лака и выбирают более сдержанные, минималистичные варианты.

Розовый маникюр
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Розовый маникюр

Почему нюд

Внимание к нюдовому маникюру выросло, когда звезды начали демонстрировать свои образы без привычного яркого покрытия для ногтей. Этот тренд особенно ярко проявился на красной дорожке, где знаменитости, такие как Аня Тейлор-Джой, Рене Зеллвегер и Никола Пелтц Бекхэм, отказались от лака для ногтей во время церемоний награждения, чем привлекли внимание публики. Такой жест стал настоящим заявлением и стал отправной точкой для нового тренда в маникюре.

Секрет нюдового маникюра

Суть этого тренда в его простоте: минимализм и естественность. Знаменитости, как правило, предпочитают короткие ногти с прозрачным или едва заметным блеском. Этот маникюр не отвлекает от основного образа, а лишь подчеркивает натуральную красоту. Подобный выбор был замечен на мероприятиях таких брендов, как Tiffany & Co. в Париже и на осеннем показе Burberry в Лондоне, где стиль был выдержан в духе легкости и утонченности.

Тенденции на красной дорожке

Довольно часто на красной дорожке можно увидеть, как знаменитости выбирают такие образы, как полупрозрачные платья или стильные серебристые наряды, акцентируя внимание на минималистичном маникюре. Например, Аня Тейлор-Джой выбрала платье от Nina Ricci и fascinator, а Рене Зеллвегер отдала предпочтение серебристому платью от Armani Prive. В обоих случаях на ногтях не было яркого покрытия, что подчеркивало общий тренд на сдержанность и элегантность.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае
Садоводство, цветоводство
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае Аудио 
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Туризм
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это? Аудио 
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Наука и техника
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Весна не ждёт: какие цветы нужно посеять прямо сейчас, чтобы дача расцвела
Торт, как в детстве: нежный сметанник с шоколадными коржами
Проиграют и без нас. Европа передумала отправлять миротворцев на Украину
Интерьер, который давит: 6 сигналов, что ваше пространство устарело морально
Бабушкин секрет рассады: копеечная таблетка творит чудеса
Этот электрокар — идеальный вариант для городских улиц
Вредители наступают: как защитить питомца весной
Простота или скука? Почему на самом деле нюдовый маникюр — это пик моды
Проведите простую операцию — малина раскроет свой настоящий потенциал
Подольская поздравила с днём рождения Преснякова-старшего: обожаемый Петрович
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.