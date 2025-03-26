Простота или скука? Почему на самом деле нюдовый маникюр — это пик моды

Нюдовый маникюр — новый тренд, который захватывает мир моды и звездный мир. Сегодня он стал настоящим хитом среди знаменитостей, которые все чаще отказываются от ярких оттенков лака и выбирают более сдержанные, минималистичные варианты.
Внимание к нюдовому маникюру выросло, когда звезды начали демонстрировать свои образы без привычного яркого покрытия для ногтей. Этот тренд особенно ярко проявился на красной дорожке, где знаменитости, такие как Аня Тейлор-Джой, Рене Зеллвегер и Никола Пелтц Бекхэм, отказались от лака для ногтей во время церемоний награждения, чем привлекли внимание публики. Такой жест стал настоящим заявлением и стал отправной точкой для нового тренда в маникюре.
Суть этого тренда в его простоте: минимализм и естественность. Знаменитости, как правило, предпочитают короткие ногти с прозрачным или едва заметным блеском. Этот маникюр не отвлекает от основного образа, а лишь подчеркивает натуральную красоту. Подобный выбор был замечен на мероприятиях таких брендов, как Tiffany & Co. в Париже и на осеннем показе Burberry в Лондоне, где стиль был выдержан в духе легкости и утонченности.
Довольно часто на красной дорожке можно увидеть, как знаменитости выбирают такие образы, как полупрозрачные платья или стильные серебристые наряды, акцентируя внимание на минималистичном маникюре. Например, Аня Тейлор-Джой выбрала платье от Nina Ricci и fascinator, а Рене Зеллвегер отдала предпочтение серебристому платью от Armani Prive. В обоих случаях на ногтях не было яркого покрытия, что подчеркивало общий тренд на сдержанность и элегантность.
Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.
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