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Какой гель для душа нужен именно вам: проверьте по своему типу кожи

1:28
Моя семья » Красота и стиль

Гель для душа — не просто очищающее средство, а важная часть ухода за кожей. Неправильный выбор может вызвать сухость, раздражение или излишнюю жирность. Разберёмся, как подобрать идеальный вариант для вашего типа кожи.

Девушка в душе
Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в душе

Для сухой кожи

Если кожа склонна к сухости и шелушению, выбирайте увлажняющие гели с маслами, гиалуроновой кислотой и глицерином. Отлично подойдут кремовые текстуры, которые мягко очищают, не пересушивая дерму.

Для жирной кожи

Обладателям жирной кожи подойдут лёгкие гели с освежающим и антибактериальным эффектом. Ищите составы с экстрактами цитрусовых, зеленого чая или ментола, которые помогают регулировать выработку себума.

Для чувствительной кожи

Если ваша кожа склонна к раздражениям, отдавайте предпочтение гипоаллергенным средствам без агрессивных ПАВ, красителей и сильных ароматизаторов. Хороший выбор — гели с алоэ вера, овсяным молочком или пантенолом.

Для нормальной кожи

Счастливым обладательницам нормальной кожи подойдут универсальные гели с лёгкими увлажняющими компонентами и приятным ароматом. Экспериментируйте с разными текстурами и находите свой идеальный вариант.

Выбирая гель для душа, обращайте внимание не только на аромат, но и на состав — кожа скажет вам спасибо!

Уточнения

Гель для душа гель для мытья тела — общий термин для жидких продуктов, используемых для мытья тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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