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Носите шорты и юбки как настоящая модница: топ стильных идей на 2025 год

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Шорты и юбки — это must-have каждого гардероба, но чтобы выглядеть действительно стильно в 2025 году, важно знать, как правильно сочетать эти вещи. В этом году особое внимание стоит уделить текстурам, длине и аксессуарам, которые помогут создать модный и гармоничный образ.

Женщина в юбке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в юбке

Шорты: идеальный стиль в 2025 году

Шорты остаются в моде, но в 2025 году акцент смещается на длину и стиль. Короткие шорты в сочетании с оверсайз футболками или пиджаками создадут образ в духе уличного стиля. Для более строгого и элегантного вида выбирайте шорты средней длины с пиджаками или блузами с коротким рукавом. Важный тренд — шорты с завышенной талией, которые идеально смотрятся с топами или рубашками, заправленными внутрь.

Юбки: как носить в 2025 году

Юбки в 2025 году — это не только классические модели, но и смелые экспериментальные варианты. Миди-юбки и макси-юбки в сочетании с ботильонами или сандалиями создадут изысканный образ. Актуальны юбки с асимметричным кроем, которые добавляют динамичности. В этом сезоне стоит выбирать юбки из лёгких тканей, таких как лён или шифон, для комфортных и стильных образов.

Аксессуары и обувь

Чтобы завершить стильный образ, не забывайте о правильных аксессуарах и обуви. Летние сандалии, кроссовки или босоножки в сочетании с простыми украшениями или сумками подойдут к шортам и юбкам. Стильно будут смотреться также шляпы и очки, которые добавят завершённости вашему образу.

Соблюдая эти советы, вы сможете легко носить шорты и юбки в 2025 году, оставаясь в центре модных тенденций.

Уточнения

Шо́рты — разновидность укороченной одежды для ног — брюк, джинсов, штанов.

Ю́бка — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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