Возвращение модного тренда: эти брюки снова на пике популярности этой весной

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна 2025 года обещает быть яркой и запоминающейся, особенно благодаря возвращению одного из самых популярных элементов гардероба прошлых лет — полосатых брюк. После нескольких лет забвения этот тренд снова завоевывает сердца модниц, предлагая множество стильных решений для любого случая.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полосатые брюки

Возвращение к классике

Полосатые брюки, которые были на пике популярности около десяти лет назад, снова возвращаются в моду. Эта тенденция, начатая крупными брендами и модными домами, быстро распространилась среди широкой аудитории. В те годы брюки были широкими, часто белого, коричневого, серого или бежевого цвета, с толстыми полосками. Сегодня же мода предлагает более утонченные и разнообразные варианты.

Современный подход

Современные полосатые брюки отличаются изяществом и универсальностью. Полоски стали более сдержанными и элегантными, что позволяет носить их с брюками любого фасона. Они могут быть тонкими или широкими, длинными или укороченными, однотонными или цветными — выбор зависит от вашего стиля и предпочтений.

Как вписать в гардероб полосатые брюки

Полосатые брюки легко адаптируются к любому образу. Для создания элегантного образа модный эксперт известного медиа-издания WhoWhatWear Натали Манро рекомендует сочетать их с тонким свитером. Это добавит структуре и утонченности вашему повседневному или офисному наряду. Не бойтесь экспериментировать с пиджаками и аксессуарами, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

Для более повседневного образа выбирайте свободные модели с простым верхом. Это может быть футболка, рубашка или джемпер. Такой вариант идеально подойдет для прогулок, встреч с друзьями или неформальных мероприятий.

Преимущества полосатых брюк

Возвращение полосатых брюк — это не просто дань моде, а возможность обновить свой гардероб и добавить в него стильную и универсальную вещь. Они легко сочетаются с различными элементами одежды и подходят для разных случаев жизни.

Независимо от того, выберете ли вы классический или более расслабленный вариант, полосатые брюки станут отличным дополнением к вашему гардеробу. Они помогут создать стильный и современный образ, который подчеркнет вашу индивидуальность и хороший вкус.

Уточнения

Брю́ки (мн. ч., через нидерл. broek, от лат. brācaв), также штаны́ (мн. ч., заимствовано из тюркских языков), или портки́ (мн. ч., др.-рус. пъртъкъ, от ед. ч. пъртъ, однокоренное — портной) — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.



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