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Будь в тренде: самые стильные причёски этой весны, которые вы обязаны попробовать

2:02
Моя семья » Красота и стиль

С каждым сезоном мода на причёски меняется, и весна 2025 года не станет исключением. В этом сезоне популярными будут причёски, сочетающие лёгкость, естественность и стиль. От воздушных локонов до аккуратных стрижек — в этом сезоне можно смело экспериментировать с укладками, которые подчеркнут вашу индивидуальность.

Конский хвост
Фото: commons.wikimedia.org by Evil Erin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Конский хвост

Лёгкие волны

Одним из самых ярких трендов этой весной станут лёгкие, мягкие волны, которые создают эффект натуральных, неуложенных волос. Этот стиль можно носить как с короткой, так и с длинной шевелюрой. Он придаёт образу лёгкости и романтичности, а также подходит для ежедневных укладок.

Боб с текстурой

Боб не теряет своей популярности, но весной 2025 он станет более текстурированным. Стрижка с немного небрежными кончиками и объёмом у корней идеально подойдёт для создания современного и стильного образа. Эта причёска подходит для большинства типов волос и может быть адаптирована под разные стили.

Хвосты и косы

Еще одним популярным выбором будут аккуратные хвосты и косы, которые можно носить как с распущенными волосами, так и в сочетании с объёмом на макушке. Причёски в стиле ретро также вернутся в моду, предлагая варианты с широкими, аккуратно заплетенными косами.

Причёска с аксессуарами

Причёска с аксессуарами — это всегда актуально. Весной 2025 года на пике популярности будут украшения для волос: заколки, резинки с яркими элементами и ободки, которые подчеркивают стиль и добавляют ярких акцентов к образу.

Весна 2025 года приносит свежие тренды в мир причесок, где главное — легкость и естественность. В этом сезоне можно смело экспериментировать с укладками, которые подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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