Не жертвуйте комфортом: 2 вида самых удобных каблуков для долгих весенних вечеров

2:32 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас сталкивались с дискомфортом или даже болью от ношения каблуков, которые на протяжении долгого времени давят на ноги. Будь то босоножки, туфли или мюли, каблуки являются важной частью нашего гардероба, особенно в теплое время года, когда выбор обуви с каблуками становится особенно разнообразным. Но какие каблуки обеспечивают максимальный комфорт и позволяют наслаждаться танцами до поздней ночи?

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Каблуки

Какие каблуки считаются самыми удобными по мнению специалистов?

Специалисты по стопам — подологи — единодушно считают обувь на танкетке (или платформе) самой удобной для длительного ношения. Такая конструкция равномерно распределяет вес по всей стопе, снижая давление на переднюю часть и пятку. В отличие от тонких шпилек, которые концентрируют вес на небольшом участке, каблуки-танкетки и платформы предоставляют более широкую и устойчивую основу, что снижает риск боли и потери равновесия. Кроме того, мягкий переход от пятки к носку помогает поддерживать естественную осанку и уменьшает мышечную усталость, пишет французское издание Grazia.

Однако это не единственные удобные варианты. Среди них также выделяются kitten heels — маленькие каблучки, которые распределяют вес лучше, чем высокие шпильки.

Как выбрать удобные каблуки?

При выборе каблуков обращайте внимание на обувь с танкеткой или платформой, которая обеспечивает равномерное распределение веса и снижает давление на стопу. Важно, чтобы обувь хорошо поддерживала свод стопы, предотвращая боль и напряжение. Отдавайте предпочтение мягким и дышащим материалам, таким как натуральная кожа, которые адаптируются к форме стопы и улучшают циркуляцию воздуха, снижая риск появления мозолей и трения.

Преимущества "кошачьих" каблучков

Эти миниатюрные каблучки — kitten heels — не уступают по элегантности шпилькам, но при этом значительно удобнее. Они обеспечивают лучшее распределение веса и более комфортное ношение.

Идеальны для длительного ношения в течение дня и ночи благодаря равномерному распределению веса и лучшей поддержке стопы.

Эти модели не только разгружают стопу, но и обеспечивают надежную поддержку даже при высоких каблуках, что делает их удобными для активного использования.

Уточнения

Каблу́к — деталь обуви в виде вертикальной подставки, приподнимающей пятку выше уровня носка.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.