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Переход от зимы к весне: пять простых шагов для обновления гардероба с минимальными затратами

1:31
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны хочется обновить гардероб, но не всегда есть возможность покупать новые вещи. Однако, существует множество способов адаптировать осенне-зимний гардероб к весне, не тратя при этом много денег. Главное — правильно комбинировать старые вещи с трендовыми акцентами сезона, чтобы создать стильный и актуальный образ.

Перчатки
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Перчатки

Переосмысление зимних вещей

Для начала, подберите ключевые элементы вашего зимнего гардероба, которые лёгко адаптируются для весны. Пальто и куртки можно сочетать с легкими платьями или яркими аксессуарами, чтобы добавить весеннего настроения. 

Использование аксессуаров

Весной ключевым элементом станут аксессуары. Добавьте яркие шарфы, сумки пастельных или ярких оттенков, а также украшения, чтобы обновить ваш образ. Это не потребует больших затрат, но поможет сделать внешний вид актуальным для нового сезона.

Покупка базовых вещей

Если обновления гардероба все-таки необходимы, выбирайте базовые вещи, которые легко комбинируются с уже имеющимися предметами. Белые рубашки, лёгкие жакеты и юбки будут идеальными для создания стильных весенних образов.

Адаптировать осенне-зимний гардероб к весне не так сложно, как может показаться. С небольшими изменениями и правильными аксессуарами вы сможете создать стильный и актуальный образ, не тратя лишних денег.

Уточнения

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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