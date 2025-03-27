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Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние

1:21
Моя семья » Красота и стиль

Зимний холод, сухой воздух и постоянное перепады температур негативно влияют на волосы. Они становятся ломкими, тусклыми и пересушенными. Чтобы вернуть им здоровье, необходимо интенсивное восстановление.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Глубокое увлажнение

После зимы волосы нуждаются в максимальном увлажнении. Используйте маски с маслами, гиалуроновой кислотой и пантенолом. Хорошо подойдут домашние средства, например, маска из кокосового масла и меда.

Салонные процедуры

Для быстрого восстановления можно прибегнуть к профессиональному уходу. Среди популярных процедур:

  • Кератиновое восстановление — питает и разглаживает волосы.
  • Ламинирование — придаёт блеск и защищает от повреждений.
  • Ботокс для волос — укрепляет структуру и делает волосы плотнее.

Питание и витамины

Важную роль в восстановлении волос играет питание. Употребляйте больше продуктов с омега-3, биотином и железом. Витамины группы B тоже помогут улучшить их состояние.

Восстановить волосы после зимы можно как в домашних условиях, так и с помощью салонных процедур. Главное – увлажнение, питание и защита от внешних воздействий.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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