Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать

Главный атрибут любого образа – сумка, ведь она не только дополняет аутфит, но и остается незаменимым элементом повседневной жизни. В 2025 году дизайнеры предлагают множество стильных вариантов – от миниатюрных кросс-боди до вместительных шоперов. Как выбрать идеальную сумку, которая будет сочетать в себе трендовость, удобство и практичность? Разбираемся в ключевых нюансах весеннего сезона.
Весной 2025 года на пике популярности остаются мини-сумки, мягкие силуэты и модели необычных форм. Обратите внимание на пастельные оттенки, металлический декор и натуральные текстуры, такие как кожа, текстиль или плетение.
Сумка должна не только выглядеть стильно, но и быть удобной. Если вы ведете активный образ жизни, выбирайте модели с несколькими отделениями и регулируемым ремнем. Универсальные варианты – кросс-боди, вместительные шоперы и элегантные багеты.
Сумка – это акцент в образе, поэтому важно, чтобы она сочеталась с вашим гардеробом. Если вы предпочитаете классику, выбирайте строгие модели из гладкой кожи. Любите кэжуал – присмотритесь к мягким хобо или спортивным рюкзакам.
Весной особенно актуальны светлые и нежные оттенки – бежевый, лавандовый, мятный, голубой. Однако чёрная или коричневая сумка останется универсальным решением, если вам нужна модель на несколько сезонов.
Идеальная сумка – это та, которая делает ваш образ стильным и завершенным, подчеркивая вашу индивидуальность.
Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.