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Весенний гардероб безупречен только с правильной сумкой: узнайте, какую модель выбрать

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Главный атрибут любого образа – сумка, ведь она не только дополняет аутфит, но и остается незаменимым элементом повседневной жизни. В 2025 году дизайнеры предлагают множество стильных вариантов – от миниатюрных кросс-боди до вместительных шоперов. Как выбрать идеальную сумку, которая будет сочетать в себе трендовость, удобство и практичность? Разбираемся в ключевых нюансах весеннего сезона.

Сумка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Сумка

Учитывайте актуальные тренды

Весной 2025 года на пике популярности остаются мини-сумки, мягкие силуэты и модели необычных форм. Обратите внимание на пастельные оттенки, металлический декор и натуральные текстуры, такие как кожа, текстиль или плетение.

Функциональность превыше всего

Сумка должна не только выглядеть стильно, но и быть удобной. Если вы ведете активный образ жизни, выбирайте модели с несколькими отделениями и регулируемым ремнем. Универсальные варианты – кросс-боди, вместительные шоперы и элегантные багеты.

Подбирайте под свой стиль

Сумка – это акцент в образе, поэтому важно, чтобы она сочеталась с вашим гардеробом. Если вы предпочитаете классику, выбирайте строгие модели из гладкой кожи. Любите кэжуал – присмотритесь к мягким хобо или спортивным рюкзакам.

Выбор цвета и фактуры

Весной особенно актуальны светлые и нежные оттенки – бежевый, лавандовый, мятный, голубой. Однако чёрная или коричневая сумка останется универсальным решением, если вам нужна модель на несколько сезонов.

Идеальная сумка – это та, которая делает ваш образ стильным и завершенным, подчеркивая вашу индивидуальность.

Уточнения

Су́мка — изделие, мягкая или твёрдая ёмкость, изготовленная из материи, кожи (натуральной или искусственной) и других материалов и предназначенная для переноски предметов в руках или на плече (реже — на поясе).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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