Как омолодить кожу без пластики: эти методы реально работают

8,7 миллиона инъекций ботокса и других "уколов красоты" в России было сделано в 2024 году. Но всегда ли нужно прибегать к таким методам, неужели нет способов подтянуть кожу и придать ей свежести без таких вмешательств? Ответил на эти вопросы врач-дерматовенеролог, косметолог Александр Быканов.
"К 2025 году исследованиями убедительно доказана эффективность и безопасность таких средств и процедур: ретинол, ботокс (ботулотоксин), биоревитализация, игольчатый RF-лифтинг, IPL (фотоомоложение)", — цитирует эксперта KP. RU.
Что еще помогает от морщин?
Это химически синтезированный аналог витамина А. Применяется в виде мазей, кремов. Стимулирует выработку "белка молодости" коллагена, ускоряет регенерацию клеток, отшелушивает ороговевший слой кожи. В результате частично сокращаются морщины, повышается упругость, эластичность, улучшается цвет лица.
Им нужно пользоваться по определенной схеме (ее подбирает врач-косметолог). Основной антивозрастной эффект вы заметите в течение полугода.
Ботулотоксин временно парализует определенные группы мышц. За счет этого разглаживаются неглубокие мимические морщины, а новые не появляются.
Это подкожное введение гиалуроновой кислоты. Она доказанно увеличивает выработку коллаген-эластиновых волокон, что способствует разглаживанию неглубоких морщин.
Благодаря ему с помощью радиоволн разогревают глубокие слои кожи. В результате подкожный жировой слой истончается, меняется структура коллагена, кожа подтягивается.
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.
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