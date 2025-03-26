Дети не переедают, а мы? Техника, которая изменит ваш взгляд на питание

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что дети могут стать нашими учителями в вопросах питания? Шеф-повар и диетолог Николетт Пейс из Лонг-Айленда уверена, что в этом секрет успешного похудения. И нет, речь не идет о том, чтобы сесть в автокресло с нагрудником или жевать руками. Все гораздо проще и, главное, доступнее, чем может показаться.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

"Дети интуитивно знают, как есть правильно. Они никогда не переедают и останавливаются, как только насытились", — говорит Пейс в интервью NY Post.

Как ни странно, но это действительно ключ к снижению веса для взрослых. Давайте разберемся, что именно мы можем перенять у малышей.

Привычки питания детей, которые стоит взять на вооружение

Правильный интервал между приемами пищи

Дети едят через определенные интервалы, не переедают и не спешат с едой. Взрослым стоит придерживаться такого же расписания — есть через 3-4 часа после каждого приема пищи. И лучше всего начинать утро с пищи, богатой белком и углеводами, например, яичницей, йогуртом или сыром с цельнозерновыми продуктами.

Дети едят через определенные интервалы, не переедают и не спешат с едой. Взрослым стоит придерживаться такого же расписания — есть через 3-4 часа после каждого приема пищи. И лучше всего начинать утро с пищи, богатой белком и углеводами, например, яичницей, йогуртом или сыром с цельнозерновыми продуктами. Контроль порций и баланс

Дети всегда знают, когда их достаточно. Важная задача для взрослого — понять, когда нужно остановиться, и не заедать стресс. Например, через несколько часов после завтрака можно съесть легкий суп или салат с овощами, не забывая о белках (мясо или бобовые) и углеводах. Важно, чтобы пища была сбалансированной и насыщающей.

Дети всегда знают, когда их достаточно. Важная задача для взрослого — понять, когда нужно остановиться, и не заедать стресс. Например, через несколько часов после завтрака можно съесть легкий суп или салат с овощами, не забывая о белках (мясо или бобовые) и углеводах. Важно, чтобы пища была сбалансированной и насыщающей. Вечерние перекусы

После обеда приходит время для небольшого перекуса. Здесь хорошо подойдут продукты, содержащие клетчатку и белок. Например, банан с молоком, немного арахисового масла или орехов. Это не только поддержит уровень энергии, но и поможет не переесть на ужин.

Когда питание приносит удовольствие

Такой подход к еде может показаться простым, но он действительно работает. Умеренные порции и регулярные приемы пищи позволяют не только не чувствовать голод, но и поддерживать уровень энергии на должном уровне.

Пример реального успеха: Рэйчел и ее опыт

Рэйчел, следуя схеме, рекомендованной Николетт Пейс, не только сбросила лишние килограммы, но и утверждает, что похудела, не отказываясь от любимых блюд.

"Я ела 5 тысяч калорий в день, включая стейки, масло и яйца, и при этом теряла вес!" — говорит она.

Диета, вдохновленная детскими привычками, может стать тем, что вам нужно для потери веса без стресса и жестких ограничений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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