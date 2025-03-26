Дети не переедают, а мы? Техника, которая изменит ваш взгляд на питание

Вы когда-нибудь задумывались, что дети могут стать нашими учителями в вопросах питания? Шеф-повар и диетолог Николетт Пейс из Лонг-Айленда уверена, что в этом секрет успешного похудения. И нет, речь не идет о том, чтобы сесть в автокресло с нагрудником или жевать руками. Все гораздо проще и, главное, доступнее, чем может показаться.
"Дети интуитивно знают, как есть правильно. Они никогда не переедают и останавливаются, как только насытились", — говорит Пейс в интервью NY Post.
Как ни странно, но это действительно ключ к снижению веса для взрослых. Давайте разберемся, что именно мы можем перенять у малышей.
Такой подход к еде может показаться простым, но он действительно работает. Умеренные порции и регулярные приемы пищи позволяют не только не чувствовать голод, но и поддерживать уровень энергии на должном уровне.
Рэйчел, следуя схеме, рекомендованной Николетт Пейс, не только сбросила лишние килограммы, но и утверждает, что похудела, не отказываясь от любимых блюд.
"Я ела 5 тысяч калорий в день, включая стейки, масло и яйца, и при этом теряла вес!" — говорит она.
Диета, вдохновленная детскими привычками, может стать тем, что вам нужно для потери веса без стресса и жестких ограничений.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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