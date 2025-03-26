Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тепловой насос — не всегда выгодно! Скрытые альтернативы, которые помогут сэкономить
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Три простых шага — и молочный суп получится нежным и вкусным
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
Алкоголь вместо снотворного: ошибка, за которую расплачивается организм
ТОП-5 советских машин, которые легко тюнингуются
Лучший пляж для отдыха с детьми на Иосе — Манганари с видом на Санторини
Асфальт исчезает вместе со снегом — весна снова застала водителей врасплох
Без лопаты и гербицидов: как навсегда избавиться от сорняков на участке

Дети не переедают, а мы? Техника, которая изменит ваш взгляд на питание

2:48
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, что дети могут стать нашими учителями в вопросах питания? Шеф-повар и диетолог Николетт Пейс из Лонг-Айленда уверена, что в этом секрет успешного похудения. И нет, речь не идет о том, чтобы сесть в автокресло с нагрудником или жевать руками. Все гораздо проще и, главное, доступнее, чем может показаться.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

"Дети интуитивно знают, как есть правильно. Они никогда не переедают и останавливаются, как только насытились", — говорит Пейс в интервью NY Post.

Как ни странно, но это действительно ключ к снижению веса для взрослых. Давайте разберемся, что именно мы можем перенять у малышей.

Привычки питания детей, которые стоит взять на вооружение

  • Правильный интервал между приемами пищи
    Дети едят через определенные интервалы, не переедают и не спешат с едой. Взрослым стоит придерживаться такого же расписания — есть через 3-4 часа после каждого приема пищи. И лучше всего начинать утро с пищи, богатой белком и углеводами, например, яичницей, йогуртом или сыром с цельнозерновыми продуктами.
  • Контроль порций и баланс
    Дети всегда знают, когда их достаточно. Важная задача для взрослого — понять, когда нужно остановиться, и не заедать стресс. Например, через несколько часов после завтрака можно съесть легкий суп или салат с овощами, не забывая о белках (мясо или бобовые) и углеводах. Важно, чтобы пища была сбалансированной и насыщающей.
  • Вечерние перекусы
    После обеда приходит время для небольшого перекуса. Здесь хорошо подойдут продукты, содержащие клетчатку и белок. Например, банан с молоком, немного арахисового масла или орехов. Это не только поддержит уровень энергии, но и поможет не переесть на ужин.

Когда питание приносит удовольствие

Такой подход к еде может показаться простым, но он действительно работает. Умеренные порции и регулярные приемы пищи позволяют не только не чувствовать голод, но и поддерживать уровень энергии на должном уровне.

Пример реального успеха: Рэйчел и ее опыт

Рэйчел, следуя схеме, рекомендованной Николетт Пейс, не только сбросила лишние килограммы, но и утверждает, что похудела, не отказываясь от любимых блюд.

"Я ела 5 тысяч калорий в день, включая стейки, масло и яйца, и при этом теряла вес!" — говорит она.

Диета, вдохновленная детскими привычками, может стать тем, что вам нужно для потери веса без стресса и жестких ограничений.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Наука и техника
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
Тепловой насос — не всегда выгодно! Скрытые альтернативы, которые помогут сэкономить
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Три простых шага — и молочный суп получится нежным и вкусным
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
Алкоголь вместо снотворного: ошибка, за которую расплачивается организм
ТОП-5 советских машин, которые легко тюнингуются
Лучший пляж для отдыха с детьми на Иосе — Манганари с видом на Санторини
Асфальт исчезает вместе со снегом — весна снова застала водителей врасплох
Иконы, лапша и взрыватели: что оставили ВСУ в храме в селе Казачья Локня в Курской области
Без лопаты и гербицидов: как навсегда избавиться от сорняков на участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.