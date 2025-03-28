Увлажняющие кремы важны, но не так, как он: этот продукт — ключ к молодости кожи

3:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие из нас привыкли использовать увлажняющие кремы или средства для области вокруг глаз, чтобы справиться с последствиями ночного отдыха и защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Фото: Национальный институт рака by Билл Брэнсон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина наносит солнцезащитный крем

Однако доктор Молина, специалист в области дерматологии, в беседе с испанским изданием TheObjective подчеркнула, что существует важный продукт, который часто остается без должного внимания, но при этом оказывается намного эффективнее обычных косметических средств. Этот крем, который мы часто недооцениваем, может стать ключом к улучшению состояния кожи и ее подготовке к вызовам дня.

Почему солнцезащитный крем необходим каждый день?

Защита от солнца важна не только летом или в яркие солнечные дни. Ежедневное воздействие ультрафиолетовых (УФ) лучей — одна из главных причин преждевременного старения кожи, появления пятен и морщин. УФ-лучи проникают сквозь облака и даже окна, поэтому нанесение качественного солнцезащитного крема утром — это лучшая защита от старения.

По словам доктора Молины, её утренний ритуал включает один важный шаг: нанесение солнцезащитного крема с антиоксидантами. Эти средства не только защищают от UVA и UVB лучей, но и борются с окислительным повреждением, вызванным загрязнением и излучением от экранов.

Преобразующие активные ингредиенты для вечернего ухода

Если солнцезащитный крем является звездой утреннего ухода, то вечером на первый план выходят преобразующие активные ингредиенты. Во время сна кожа активно восстанавливается, и это идеальное время для применения мощных компонентов, таких как ретинол и кислоты (AHA и BHA). Эти вещества стимулируют обновление клеток, устраняют пигментацию, улучшают текстуру кожи и предотвращают появление морщин.

Ретинол : один из самых эффективных ингредиентов для ухода за кожей, особенно в борьбе с признаками старения. Этот производный витамина А не только уменьшает морщины и тонкие линии, но и стимулирует обновление клеток. Ретинол способствует выработке коллагена, что делает кожу более упругой, эластичной и гладкой.

: один из самых эффективных ингредиентов для ухода за кожей, особенно в борьбе с признаками старения. Этот производный витамина А не только уменьшает морщины и тонкие линии, но и стимулирует обновление клеток. Ретинол способствует выработке коллагена, что делает кожу более упругой, эластичной и гладкой. Гидроксикислоты (AHA и BHA): отшелушивание — ключевой этап ухода за кожей, помогающий удалить омертвевшие клетки, которые могут вызывать тусклость, шероховатость и появление прыщей.

Простыми шагами к здоровой коже

Уход за кожей — это не только вопрос эстетики, но и залог общего здоровья организма. Кожа — это самый крупный орган нашего тела, который выполняет множество важных функций: защищает от внешних воздействий, регулирует температуру, поддерживает водный баланс и многое другое.

С возрастом кожа теряет способность к регенерации и защите, а стресс, солнце, загрязнения и образ жизни могут ускорить процесс старения, приводя к появлению морщин, пигментных пятен и других нежелательных изменений. Поэтому правильный уход за кожей становится необходимым условием для ее здоровья и красоты. И здесь важно не столько сложность, сколько простота и регулярность.

Как отмечает доктор Молина, миф о том, что для достижения результатов нужна сложная и трудоемкая программа, не соответствует действительности. Главное — это базовый, но эффективный подход, включающий регулярный уход и последовательное использование необходимых средств.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.