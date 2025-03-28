Выдавливание прыщей и еще 4 роковые ошибки: как мы вредим своей коже каждый день

В последние годы забота о здоровье кожи стала одной из самых обсуждаемых тем. В магазинах появилось множество средств для ухода, а в соцсетях — советы по их применению. Однако не все рекомендации заслуживают доверия, и слепое следование им может навредить коже.
Доктор Анна Пуигдоллерс, известный дерматолог, в одном из своих видео на TikTok поделилась распространенными ошибками в уходе за кожей, которые могут привести к проблемам. Советы дерматолога цитирует испанское издание TheObjective.
1. Выдавливание прыщей
Выдавливание прыщей — одна из самых частых ошибок. Это не только вызывает повреждения кожи, но и способствует распространению бактерий, что может привести к воспалениям, появлению новых прыщей, шрамов и пятен.
2. Обращение к неквалифицированным специалистам
Развитие соцсетей привело к тому, что люди часто обращаются к косметологам без медицинского образования для процедур вроде пилинга, лазерной терапии или инъекций. Это может привести к серьезным последствиям, таким как ожоги, инфекции, гиперпигментация или рубцы.
3. Следование советам из соцсетей без проверки их достоверности
Скинфлюенсеры часто делятся своими советами по уходу за кожей, но не всегда имеют медицинское образование. Их рекомендации могут быть основаны на коммерческих интересах, а не на научных данных.
4. Проведение чистки лица без подготовки
Чистка лица — важная процедура, но ее эффективность зависит от подготовки. Без предварительной подготовки кожа может быть повреждена, что приведет к появлению пятен, шрамов или усилению выработки кожного сала.
5. Спать с макияжем и солнцезащитным кремом
Не смывать макияж и солнцезащитный крем перед сном — одна из худших привычек. Это может привести к закупорке пор, появлению прыщей, черных точек и ускоренному старению кожи.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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