После этого вы никогда не пропустите ночной уход: кожа скажет вам спасибо

Базовый уход за кожей включает в себя использование различных косметических средств в разное время суток. Это связано с тем, что кожа нуждается в защите и восстановлении в зависимости от времени дня. Утром она должна быть защищена от загрязнений и ультрафиолетового излучения, а ночью — от внешних раздражителей, чтобы лучше усваивать активные компоненты кремов.
Каждая клетка организма работает по своим внутренним часам, которые регулируются циркадными ритмами. Эти ритмы особенно важны для кожи, так как ночью её клетки восстанавливаются и регенерируются с наибольшей скоростью. Поэтому выбор ночного крема играет ключевую роль в уходе за кожей, напоминает TheObjective.
Что происходит с кожей во время сна?
Хороший сон — залог здоровой и красивой кожи. Во время сна клетки кожи активно восстанавливаются, ускоряется кровообращение и повышается проницаемость кожи, что позволяет ей лучше усваивать питательные вещества.
Ночью кожа особенно нуждается в увлажнении, так как её естественная выработка кожного сала снижается. Поэтому ночные кремы должны содержать увлажняющие компоненты, которые помогут поддерживать оптимальный уровень влаги. Кроме того, во время сна повышается температура кожи, а её pH становится более кислым, что может привести к сухости.
Как выбрать ночной крем?
При выборе ночного крема важно учитывать не только его цену, но и состав. Не стоит полагаться на рекламу или внешний вид продукта. Лучшие ночные кремы содержат активные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, бетаин, витамин Е и другие, которые способствуют восстановлению кожи.
Однако не все ингредиенты полезны для кожи. Например, парабены, минеральные масла, силиконы и сульфаты могут вызывать раздражение и аллергические реакции. Поэтому лучше выбирать кремы с натуральными компонентами.
Вот несколько советов по выбору ночного крема:
Уход за кожей вокруг глаз
Область вокруг глаз требует особого внимания, так как она наиболее подвержена старению и является одной из самых чувствительных зон. Во время сна кожа в этой области теряет влагу, поэтому важно использовать специальные кремы с увлажняющими компонентами.
Кроме того, массаж области вокруг глаз помогает улучшить кровообращение и уменьшить отёчность. Для этого можно использовать лёгкие круговые движения кончиками пальцев.
Таким образом, правильный уход за кожей включает в себя не только использование дневных и ночных кремов, но и понимание потребностей кожи в разное время суток. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить кожу здоровой, красивой и молодой.
Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.
Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром.
Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.
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