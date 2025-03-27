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После этого вы никогда не пропустите ночной уход: кожа скажет вам спасибо

3:26
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Базовый уход за кожей включает в себя использование различных косметических средств в разное время суток. Это связано с тем, что кожа нуждается в защите и восстановлении в зависимости от времени дня. Утром она должна быть защищена от загрязнений и ультрафиолетового излучения, а ночью — от внешних раздражителей, чтобы лучше усваивать активные компоненты кремов.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Каждая клетка организма работает по своим внутренним часам, которые регулируются циркадными ритмами. Эти ритмы особенно важны для кожи, так как ночью её клетки восстанавливаются и регенерируются с наибольшей скоростью. Поэтому выбор ночного крема играет ключевую роль в уходе за кожей, напоминает TheObjective.

Что происходит с кожей во время сна?

Хороший сон — залог здоровой и красивой кожи. Во время сна клетки кожи активно восстанавливаются, ускоряется кровообращение и повышается проницаемость кожи, что позволяет ей лучше усваивать питательные вещества.

Ночью кожа особенно нуждается в увлажнении, так как её естественная выработка кожного сала снижается. Поэтому ночные кремы должны содержать увлажняющие компоненты, которые помогут поддерживать оптимальный уровень влаги. Кроме того, во время сна повышается температура кожи, а её pH становится более кислым, что может привести к сухости.

Как выбрать ночной крем?

При выборе ночного крема важно учитывать не только его цену, но и состав. Не стоит полагаться на рекламу или внешний вид продукта. Лучшие ночные кремы содержат активные ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, бетаин, витамин Е и другие, которые способствуют восстановлению кожи.

Однако не все ингредиенты полезны для кожи. Например, парабены, минеральные масла, силиконы и сульфаты могут вызывать раздражение и аллергические реакции. Поэтому лучше выбирать кремы с натуральными компонентами.

Вот несколько советов по выбору ночного крема:

  • Подберите крем в соответствии с вашим типом кожи: сухая, жирная, комбинированная или чувствительная.
  • Обратите внимание на состав: отдавайте предпочтение кремам с 100% натуральными ингредиентами.
  • Не ограничивайтесь одним средством: используйте разнообразные продукты, такие как сыворотки и кремы для области вокруг глаз, чтобы обеспечить коже все необходимые компоненты.

Уход за кожей вокруг глаз

Область вокруг глаз требует особого внимания, так как она наиболее подвержена старению и является одной из самых чувствительных зон. Во время сна кожа в этой области теряет влагу, поэтому важно использовать специальные кремы с увлажняющими компонентами.

Кроме того, массаж области вокруг глаз помогает улучшить кровообращение и уменьшить отёчность. Для этого можно использовать лёгкие круговые движения кончиками пальцев.

Таким образом, правильный уход за кожей включает в себя не только использование дневных и ночных кремов, но и понимание потребностей кожи в разное время суток. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить кожу здоровой, красивой и молодой.

Уточнения

Крем (от фр. crème — сливки) — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази.

Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром. 

Цирка́дные (циркадиа́нные) ри́тмы (от лат. circa «около, кругом» + dies «день») — циклические колебания интенсивности различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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