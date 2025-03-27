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Увлажнение — это еще не все: что на самом деле нужно вашей коже весной

2:39
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В весенне-летний период уход за кожей должен включать использование лёгких по текстуре средств, таких как увлажняющие и солнцезащитные флюиды, а также питательные кремы, обогащённые витаминами и антиоксидантами. Об этом рассказала Инна Ильина, доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Университета РОСБИОТЕХ.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка

По словам Ильиной, увлажняющие средства с лёгкой текстурой помогают восстановить водный баланс кожи, насыщают её витаминами и другими полезными компонентами, придавая ей здоровый и ухоженный вид.

Кроме того дерматолог отметила, что весеннее солнце может вызвать появление пигментных пятен и преждевременных морщин, поэтому важно использовать кремы с солнцезащитным фактором, соответствующим уровню солнечной активности.

Ильина также подчеркнула, что до наступления осени следует с осторожностью применять косметику, содержащую ретинол и фруктовые кислоты, а также соблюдать рекомендации врачей при приёме антибиотиков и ретиноидов, так как они могут повысить чувствительность кожи к ультрафиолету, пишет Газета.Ru.

Кроме того, Ильина посоветовала выбирать подходящее средство для очищения кожи в весенний период. Для жирной кожи без акне она рекомендовала использовать гидрофильное масло или мицеллярную воду, которые также подходят для проблемной кожи с акне. Для комбинированной кожи можно использовать мягкую пенку для умывания, мицеллярную воду, специальное мыло или гель с увлажняющими компонентами.

Для сухой и чувствительной кожи подойдут молочко, косметические сливки, муссы-пенки, мицеллярная вода или гели, предназначенные для соответствующего типа кожи.

Ильина также рекомендовала использовать мягкие кислотные пилинги (PHA, AHA, BHA), которые помогают бережно удалять ороговевшие клетки кожи, возвращая ей гладкость и сияние.

"Пилинги подойдут для любого типа кожи, использовать их в большинстве своем рекомендуется не более одного раза в неделю. И при этом нельзя забывать о защите от солнца", — добавила врач.

Ещё одной важной процедурой для поддержания здоровья кожи является восстановление её pH-баланса, что можно сделать с помощью специальных тоников. Весной особенно хорошо использовать тоники, содержащие различные добавки, например, с гиалуроновую кислоту, поскольку они отлично увлажняют кожу.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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