Вы носите пальто неправильно – вот как его сочетать с аксессуарами

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пальто – один из главных элементов стильного весеннего образа. Оно может выглядеть элегантно, дерзко или повседневно – все зависит от фасона и аксессуаров, которыми вы его дополняете. Правильно подобранные детали способны кардинально изменить аутфит, сделав его актуальным и трендовым.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Как правильно подобрать аксессуары к пальто

Чтобы образ с пальто выглядел стильно и современно, стоит учитывать несколько правил:

Соблюдайте баланс – если пальто имеет яркий цвет или сложный крой, выбирайте лаконичные аксессуары, и наоборот. Комбинируйте фактуры – кожа, шерсть, кашемир, деним – микс материалов делает образ сложнее и интереснее. Добавляйте цветовые акценты – даже классическое бежевое пальто заиграет по-новому, если дополнить его ярким платком или контрастной сумкой.

Трендовые аксессуары весны 2025

Шарфы и платки – шёлковые и кашемировые модели в ярких оттенках или с необычными принтами добавят образу свежести.

– шёлковые и кашемировые модели в ярких оттенках или с необычными принтами добавят образу свежести. Пояса и ремни – широкие кожаные или тонкие элегантные ремешки подчеркивают талию и делают силуэт женственнее.

– широкие кожаные или тонкие элегантные ремешки подчеркивают талию и делают силуэт женственнее. Сумки необычной формы – тренд на геометрические и мини-сумки не теряет актуальности, особенно в насыщенных оттенках.

– тренд на геометрические и мини-сумки не теряет актуальности, особенно в насыщенных оттенках. Головные уборы – кепи, береты и панамы из денима или кожи станут стильным дополнением к любому пальто.

– кепи, береты и панамы из денима или кожи станут стильным дополнением к любому пальто. Очки в крупной оправе – массивные модели с цветными линзами придадут образу легкую нотку ретро-стиля.

Пальто – это не просто верхняя одежда, а настоящая база для создания стильных весенних образов. С правильными аксессуарами оно может выглядеть абсолютно по-разному – элегантно, повседневно или ультрамодно. Экспериментируйте с деталями, сочетайте тренды и создавайте уникальный стиль!

Уточнения

Пальто́ — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



Аксессуа́р — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.



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