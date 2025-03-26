Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ачма с тремя видами сыра: рецепт, которому завидует хачапури
Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре
Зачем человеку хвост и гусиная кожа: разбор странных запчастей организма
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее
Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака
От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей
Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел
Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице

Вы носите пальто неправильно – вот как его сочетать с аксессуарами

1:59
Моя семья » Красота и стиль

Пальто – один из главных элементов стильного весеннего образа. Оно может выглядеть элегантно, дерзко или повседневно – все зависит от фасона и аксессуаров, которыми вы его дополняете. Правильно подобранные детали способны кардинально изменить аутфит, сделав его актуальным и трендовым.

Одежда
Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Как правильно подобрать аксессуары к пальто

Чтобы образ с пальто выглядел стильно и современно, стоит учитывать несколько правил:

  1. Соблюдайте баланс – если пальто имеет яркий цвет или сложный крой, выбирайте лаконичные аксессуары, и наоборот.
  2. Комбинируйте фактуры – кожа, шерсть, кашемир, деним – микс материалов делает образ сложнее и интереснее.
  3. Добавляйте цветовые акценты – даже классическое бежевое пальто заиграет по-новому, если дополнить его ярким платком или контрастной сумкой.

Трендовые аксессуары весны 2025

  • Шарфы и платки – шёлковые и кашемировые модели в ярких оттенках или с необычными принтами добавят образу свежести.
  • Пояса и ремни – широкие кожаные или тонкие элегантные ремешки подчеркивают талию и делают силуэт женственнее.
  • Сумки необычной формы – тренд на геометрические и мини-сумки не теряет актуальности, особенно в насыщенных оттенках.
  • Головные уборы – кепи, береты и панамы из денима или кожи станут стильным дополнением к любому пальто.
  • Очки в крупной оправе – массивные модели с цветными линзами придадут образу легкую нотку ретро-стиля.

Пальто – это не просто верхняя одежда, а настоящая база для создания стильных весенних образов. С правильными аксессуарами оно может выглядеть абсолютно по-разному – элегантно, повседневно или ультрамодно. Экспериментируйте с деталями, сочетайте тренды и создавайте уникальный стиль!

Уточнения

Пальто́ — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.

Аксессуа́р — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Красота и стиль
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру Аудио 
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума
Наука и техника
Говорящие мыши: эксперимент, который поставил под вопрос границы разума Аудио 
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле
Еда и рецепты
Тост с гуакамоле может стоить жизни — в буквальном смысле Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Кто такая Анна Прокофьева: вот что известно о погибшем военкоре
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Раскрыт секрет кондитеров: чем заменить яйца в выпечке – тесто станет еще пышнее
Французский хулиган возвращается на дороги, но теперь с розеткой вместо бака
От волка до плюшки на подушке: как собаки добились жизни без обязанностей
Солнечное затмение 29 марта: 5 суеверий и 5 обязательных дел
Как корейцам в 60 лет удаётся выглядеть на 40? Этот чудо-ингредиент вырабатывает коллаген на лице
Вы носите пальто неправильно – вот как его сочетать с аксессуарами
Золото против биткоина: главный секрет, о котором молчат инвесторы
Стали лучше! Смарт-очки от Xiaomi с новыми функциями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.