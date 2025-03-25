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Секрет густых волос раскрыт: этот напиток остановит их выпадение

Ваши волосы страдают, а вы этого не замечаете? Эти прически пора забыть

2:19
Моя семья » Красота и стиль

Сейчас, когда мода на длинные волосы с пробором посередине уходит в прошлое, пришло время поговорить о том, что на самом деле стоит носить. Длинные локоны до самой земли, которые, казалось бы, никогда не выйдут из моды, постепенно теряют свою популярность. Вместо них на подиумах и в жизни всё чаще можно увидеть более короткие и объемные стрижки, вдохновленные стилем 80-х и 90-х годов.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

Женщины с длинными волосами, будьте готовы, тренды меняются! Оказавшись под давлением актуальных трендов, многие из нас осознают, что любимые прически, такие как распущенный конский хвост, могут быть не только устаревшими, но и вредными для волос. Парикмахеры предупреждают: частое ношение хвоста на одной и той же высоте может вызывать ломкость волос, что в долгосрочной перспективе только ухудшает их состояние.

Секрет "модных" повреждений — это не только прически, но и ежедневное использование утюжков и щипцов. Постоянное воздействие тепла на волосы меняет их молекулярную структуру, что приводит к появлению секущихся кончиков. Известный стилист Бьянка Хиллиер утверждает, что никакие методы наращивания волос не дают долгосрочного положительного эффекта, так как дополнительный вес на волосах только способствует их ломкости.

Вместо того чтобы гнаться за трендами, которые портят волосы, лучше обратить внимание на более щадящие укладки и стрижки, которые уже сейчас завоевывают популярность. Например, объемные прически, как у Синди Кроуфорд, или тренд на челки, вдохновленные 50-ми годами. Такие укладки придают естественность и изысканность, не травмируя волосы.

Новая волна в мире красоты — это отказ от чрезмерно гладких и "заляпанных" причесок, которые лишь подчеркивают неестественность. Напротив, в моде — легкость, объем и свобода, как в эпоху 80-х. Если вы хотите быть в тренде, забудьте о тугих хвостиках и прямых, как гвозди, волосах. Время пришло для того, чтобы изменить подход к укладке, создавая эффект естественности и объема.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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