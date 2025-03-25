Думаете, что принимаете душ правильно? 10 минут, которые могут изменить всё

Каждое утро мы начинаем с привычного душа, но задумывались ли вы, что возможно делаете это не совсем правильно? Оказывается, есть способы улучшить этот процесс, чтобы он не только очищал, но и приносил реальную пользу коже и волосам. Давайте разберемся, как правильно принимать душ.
Дерматологи рекомендуют мыться от трех до семи раз в неделю. Слишком частое мытье может нарушить кожный барьер, который защищает от потери влаги и проникновения загрязнений. Лучше использовать теплую, а не горячую воду, а время душа ограничить 10 минутами.
Перед тем как начать, расчешите волосы — это упростит процесс. Когда дело касается шампуня, не экономьте на его количестве: для коротких волос хватит десятицентовой монеты, для средних — пятицентовой, а для длинных — полдоллара. Шампунь без сульфатов — лучший выбор для окрашенных или чувствительных волос. Дважды помойте волосы, чтобы удалить все загрязнения, а затем нанесите кондиционер только на кончики.
Не стоит мыть волосы каждый день. Оставьте это на день, когда они станут жирными. Для тонких волос интервал между мытьем может быть два-три дня, а для вьющихся — до семи дней, чтобы избежать ломкости.
После мытья головы важно смыть все остатки кондиционера, иначе это может привести к появлению прыщей. Не забывайте тщательно мыть подмышки, ноги и интимные зоны, чтобы избежать неприятных запахов и инфекций.
Лучшее время для бритья — когда кожа влажная и теплая. Использование бритвы с новым лезвием и бритье по направлению роста волос поможет избежать вросших волос и воспалений.
В конце душа мойте лицо, чтобы избавиться от остатков кондиционера, который может забивать поры. После душа лучше промокать кожу полотенцем, а не тереть ее, чтобы не повредить. Затем сразу нанесите увлажняющий крем, пока кожа еще влажная.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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