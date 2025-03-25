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Думаете, что принимаете душ правильно? 10 минут, которые могут изменить всё

2:18
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро мы начинаем с привычного душа, но задумывались ли вы, что возможно делаете это не совсем правильно? Оказывается, есть способы улучшить этот процесс, чтобы он не только очищал, но и приносил реальную пользу коже и волосам. Давайте разберемся, как правильно принимать душ.

Девушка
Фото: freepik by gpointstudio
Девушка

Как часто стоит принимать душ

Дерматологи рекомендуют мыться от трех до семи раз в неделю. Слишком частое мытье может нарушить кожный барьер, который защищает от потери влаги и проникновения загрязнений. Лучше использовать теплую, а не горячую воду, а время душа ограничить 10 минутами.

Что важно знать при мытье головы

Перед тем как начать, расчешите волосы — это упростит процесс. Когда дело касается шампуня, не экономьте на его количестве: для коротких волос хватит десятицентовой монеты, для средних — пятицентовой, а для длинных — полдоллара. Шампунь без сульфатов — лучший выбор для окрашенных или чувствительных волос. Дважды помойте волосы, чтобы удалить все загрязнения, а затем нанесите кондиционер только на кончики.

Когда стоит мыть голову

Не стоит мыть волосы каждый день. Оставьте это на день, когда они станут жирными. Для тонких волос интервал между мытьем может быть два-три дня, а для вьющихся — до семи дней, чтобы избежать ломкости.

Как правильно мыть тело

После мытья головы важно смыть все остатки кондиционера, иначе это может привести к появлению прыщей. Не забывайте тщательно мыть подмышки, ноги и интимные зоны, чтобы избежать неприятных запахов и инфекций.

Побриться или нет

Лучшее время для бритья — когда кожа влажная и теплая. Использование бритвы с новым лезвием и бритье по направлению роста волос поможет избежать вросших волос и воспалений.

Не забывайте о лице и увлажнении

В конце душа мойте лицо, чтобы избавиться от остатков кондиционера, который может забивать поры. После душа лучше промокать кожу полотенцем, а не тереть ее, чтобы не повредить. Затем сразу нанесите увлажняющий крем, пока кожа еще влажная.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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