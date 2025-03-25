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Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами

2:18
Моя семья » Красота и стиль

С каждым годом появляются новые тренды, которые стремительно входят в моду и так же быстро исчезают. Но есть один элемент, который не только пережил эти взлеты и падения, но и стал неотъемлемой частью повседневной рутины. И это не что иное, как коллаген. Многие уже добавляют его в утренний кофе, и вот почему.

Чашка кофе
Фото: unsplash.com by Brigitte Tohm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чашка кофе

Вспомните, как в 2018 году популярными были необычные кофейные напитки, от латте с куркумой до розовых эспрессо с порошком свеклы. Все это быстро устарело, но коллаген в кофе пережил все эти модные тренды и остался в деле. Многие считают его неотъемлемой частью утреннего напитка. Диетолог-натуропат Джессика Шанд объясняет:

"Коллаген — это эластичный белок, который сохраняет свои свойства даже при нагревании. Он помогает снизить уровень кортизола, который может вырабатываться при употреблении кофе".

Но что же дает кофе с коллагеном

Добавляя этот порошок в утренний кофе или матча, вы не только обеспечиваете организм важными аминокислотами, но и укрепляете свою кожу, волосы, ногти и суставы. Коллаген действует как своего рода "клей", связывающий все элементы нашего организма, от кожи до стенок кишечника. Это особенно важно в периоды, когда уровень эстрогена снижается, например, в перименопаузе. В этот момент добавление коллагена в рацион помогает поддерживать эластичность кожи и облегчает боли в суставах и мышцах.

Если вы переживаете, что вкус коллагена изменит ваш кофе, не волнуйтесь. Он не имеет вкуса, и в нем нет запаха. Конечно, если вы предпочитаете, можно выбрать варианты с ароматизаторами. Важно помнить, что коллаген может немного изменить текстуру напитка. Чтобы избежать комочков, нужно тщательно перемешать кофе с помощью пенообразователя или другого устройства.

Многие задаются вопросом, является ли коллаген белком. Да, и хотя он не такой, как белок в курином филе, коллаген представляет собой концентрированный источник особого типа белка, который содержится в соединительных тканях.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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