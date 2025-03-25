Забыли об этих маникюрных секретах? Ваши руки заслуживают больше

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда кожа рук требует особенного внимания, есть несколько процедур, которые не только подарят ей нужный уход, но и сделают ее по-настоящему здоровой и ухоженной. В числе самых эффективных методов — парафинотерапия, СПА-маникюр и горячий масляный маникюр. Они направлены на глубокое увлажнение и восстановление, что особенно актуально в зимний период.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Маникюр

Парафинотерапия — ваш спасатель в холодное время года

Если ваша кожа сохнет и теряет упругость, парафинотерапия — идеальное решение. Теплый парафин, насыщенный маслами и воском, обволакивает кожу, даря ей необходимую влагу и витамины. Уже после первой процедуры она становится гладкой, мягкой и заметно более упругой. Кроме того, парафинотерапия стимулирует кровообращение и помогает укрепить ногтевую пластину. Анна Капля, нейл-стилист и инструктор по маникюру, советует делать такую процедуру один-два раза в неделю при сухой коже, а в профилактических целях — раз в месяц.

СПА-маникюр — комплексный уход для рук

Для тех, кто хочет побаловать свои руки комплексным уходом, отличным вариантом станет СПА-маникюр. Процедура начинается с легкого скрабирования, которое удаляет ороговевшие клетки и помогает обновить кожу. Затем наносится увлажняющая маска, а завершает все расслабляющий массаж с маслами, который придает коже упругость и свежесть. Такой маникюр идеально подходит для тех, кто хочет не только ухаживать за ногтями, но и привести в порядок кожу рук.

Горячий масляный маникюр для сухой кожи

Для сухих и поврежденных рук, а также для укрепления слабых ногтей, лучшим выбором станет горячий масляный маникюр. В ходе этой процедуры руки погружаются в теплое масло, обогащенное витаминами А и Е, которое глубоко проникает в кожу, восстанавливая ее и даря мягкость. Руки после такого маникюра становятся ухоженными и блестящими, а ногти — крепкими и здоровыми.

Как часто нужно делать эти процедуры

Все зависит от состояния кожи и ногтей. СПА-маникюр можно делать раз в одну-две недели, а парафинотерапия — также один-два раза в неделю при сухой коже или в холодное время года. Горячий маникюр рекомендуется раз в неделю при поврежденной коже или слабых ногтях, но если руки в хорошем состоянии, достаточно делать его раз в две-три недели, как сообщает Москва 24.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.



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