Персиковый макияж, который заставит вас выглядеть на миллион этой весной — попробуйте прямо сейчас

2:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна 2025 года не обошлась без нового тренда в мире макияжа. Персиковый макияж стал настоящим фаворитом среди визажистов и бьюти-экспертов. Этот нежный и свежий образ идеально сочетается с теплотой весенних дней, создавая лёгкость и естественность в образе. Мы расскажем, как можно повторить этот тренд и достичь безупречного персикового макияжа.

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Как создать персиковый макияж?

Персиковый макияж состоит из мягких, тёплых оттенков, которые придают лицу свежесть и сияние. Вот основные шаги, чтобы повторить этот тренд:

Подготовка кожи

Персиковый макияж предполагает естественный, сияющий результат, поэтому важно начать с увлажнения лица. Используйте лёгкий увлажняющий крем и основу с эффектом сияния, чтобы кожа выглядела здоровой и свежей.

Тональный крем

Выберите лёгкий тон, который хорошо сливается с вашей кожей. Идеально подойдут полупрозрачные текстуры, такие как BB-крем или тональный крем с увлажняющим эффектом. Он создаст легкое покрытие и подчеркнет естественную красоту.

Румяна

Румяна играют ключевую роль в персиковом макияже. Выбирайте персиковые или коралловые оттенки, которые добавят лицу свежий румянец. Наносите их на верхнюю часть щёк и растушевывайте к вискам, чтобы создать эффект здорового, естественного цвета лица.

Глаза

Для глаз используйте тени тёплых персиковых и коралловых оттенков. Растушуйте тени по всему веку для лёгкости и воздушности. Для создания глубины можно добавить золотистый акцент на внешний уголок глаз, что придаст взгляду особое сияние.

Губы

Завершите образ персиковым оттенком на губах. Для более нежного и естественного эффекта выберите персиковый блеск для губ или матовую помаду с лёгким сиянием. Такой акцент на губах сделает образ свежим и ярким, не перегружая его.

Дополнительные акценты

Не забывайте о хайлайтере, который придаст коже дополнительное сияние. Наносите его на высокие точки лица: скулы, под бровями и на спинку носа.

Персиковый макияж — это простота и изящество, которые можно повторить за несколько минут. Этот тренд идеально подходит для весны, придавая коже натуральное сияние и лёгкость. Попробуйте использовать эти советы и наслаждайтесь свежим, стильным видом!

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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