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Попробуйте ледяные ванны для лица и вы не узнаете себя в зеркале

1:30
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Ледяные ванны для лица стали популярным бьюти-ритуалом, обещающим мгновенную свежесть, упругость кожи и сияющий вид. Звезды и блогеры массово показывают, как они погружают лицо в ледяную воду, но действительно ли это работает? Разберемся, какие преимущества у этой процедуры и есть ли у нее скрытые минусы.

Кубики льда
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кубики льда

Польза ледяных ванн для лица

Тонизирует и пробуждает кожу

Холодная вода моментально сужает поры, улучшает циркуляцию крови и придает коже здоровое сияние. Этот метод особенно полезен по утрам, когда лицо выглядит отечным.

Помогает справиться с отёками

Ледяная вода уменьшает отёки, убирая лишнюю жидкость. Особенно это актуально после бессонной ночи или долгого перелета.

Стимулирует выработку коллагена

Регулярное воздействие холода может укреплять кожу, повышая её эластичность и предотвращая появление морщин.

Подходит ли ледяная вода всем?

Несмотря на все плюсы, этот метод не идеален. Людям с чувствительной или сухой кожей стоит быть осторожными – ледяные ванны могут вызвать покраснение, раздражение и даже сосудистую сетку.

Ледяные ванны для лица действительно могут принести пользу, но не являются волшебным решением для всех. Если у вас нет противопоказаний, можно попробовать, но без фанатизма.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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