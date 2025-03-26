Новый тренды в наращивании ресниц 2025 года – вам точно понравится

2:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году акцент в индустрии наращивания ресниц сместился в сторону естественности, индивидуального подхода и удобства. Если раньше популярны были объёмные, «тяжелые» ресницы, то теперь мастера делают упор на легкость, воздушность и правильный подбор формы под особенности лица.

Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Наращивание ресниц

Какие эффекты будут в тренде?

Чистая эстетика (Nude Lashes)

Минимальное наращивание, которое выглядит максимально естественно. Используются ресницы средней длины (8–11 мм), с разной толщиной и редкими пучками, создающими эффект слегка подчеркнутых ресниц. Подходит для повседневного образа, делает взгляд свежим и молодым.

Кошачий взгляд (Cat Eye)

Один из самых популярных эффектов, который остается актуальным и в 2025 году. Длина ресниц постепенно увеличивается к внешнему уголку глаза, создавая соблазнительный разрез. Подходит для девушек, которые хотят добавить глазам выразительности и сексуальности.

Лучики (Kim K Lashes)

Хаотичное наращивание пучками разной длины с эффектом "растрепанных" ресниц. Это модный и стильный тренд, который придает глазам объём, но не делает их перегруженными. Популярен среди любительниц естественного, но слегка дерзкого образа.

Кукольный эффект (Doll Eye)

Длинные ресницы в центре века создают эффект широко распахнутого взгляда. Такой стиль идеально подходит девушкам с глубоко посаженными глазами или тем, кто хочет визуально сделать глаза больше. Отлично сочетается с натуральным макияжем.

Лифтинг-эффект (Foxy Eyes)

Ресницы располагаются под углом, слегка приподнимая внешний уголок глаза. Это создает эффект лифтинга, делая взгляд моложе и подтянутее. Подходит тем, кто хочет добиться эффекта лёгкого омоложения без инъекций.

Как выбрать идеальный эффект?

При выборе типа наращивания важно учитывать форму глаз и общий стиль макияжа. Если вы хотите выглядеть естественно – выбирайте "чистую эстетику" или "лучики". Для драматического образа подойдет "кошачий взгляд" или "лифтинг-эффект". А если хотите добавить глазам выразительности – смело пробуйте "кукольный эффект".

В 2025 году наращивание ресниц – это не просто тренд, а возможность подчеркнуть индивидуальность и создать стильный, ухоженный образ!

Уточнения

Нара́щивание ресни́ц — процесс удлинения и увеличения объема натуральных ресниц при помощи искусственных ресниц.



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