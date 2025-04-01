Косметологи в шоке: что на самом деле делает фейсбилдинг с кожей и мышцами

4:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Гладкий лоб без ботокса, минус десять лет за месяц и никакой косметологии — фейсбилдинг звучит как волшебство. Но правда ли, что гимнастика для лица может заменить косметолога и "стереть" морщины? Разбираем самые популярные заблуждения — и объясняем, почему некоторые упражнения могут только навредить.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Двойной подбородок

Миф 1: Мимические морщины исчезнут навсегда

Тренеры уверяют: тонус мышц — вот главное оружие против морщин. Но в реальности причина их появления куда глубже. Стареет не только мышечный каркас, но и кожа, жировая ткань, кости черепа. Всё это приводит к "провалам" на лице, а не просто к дряблости.

И вот что важно: мимические морщины возникают не от слабости мышц, а от их избыточного напряжения. Регулярные упражнения без учёта анатомии могут только закрепить заломы в области лба, глаз и рта — особенно если вы склонны к гипертонусу. И вместо "минус 10 лет" получаете "плюс 5 морщин".

Миф 2: Мышцы лица и тела тренируются одинаково

Нет, лицевой фейсфитнес — это не качалка. У мимических мышц совершенно другая архитектура: они не прикреплены с двух сторон к костям, как мышцы тела. Одна точка крепится к коже — именно это позволяет нам хмуриться, улыбаться и морщить нос.

И тут начинается самое интересное. Когда вы пытаетесь "качать скулы", вы рискуете зафиксировать на лице напряжение, которое визуально состарит. Особенно опасно это для людей с гиперактивной мимикой или мышечным типом старения — лицо становится угрюмым, складки углубляются.

Миф 3: Фейсбилдинг замедляет старение

Звучит красиво, но по факту — может ускорить. Например, упражнения для шеи (платизмы) часто дают обратный эффект: ткани тянутся вниз, подбородок "плывёт", угол челюсти размывается. Всё потому, что гипертонус мышц только усиливает гравитацию.

В современной косметологии это давно поняли — и делают "Нефертити-лифт": расслабляют шейные мышцы ботулотоксином, чтобы вернуть чёткость контурам.

Так что, если вы не хотите выглядеть вечно усталой, расслабляйтесь, а не напрягайтесь.

Миф 4: Это абсолютно безопасно

Фейсбилдинг часто рекомендует "прокачивать" нижнюю челюсть — мол, так улучшится угол между шеей и подбородком. Но мало кто делает МРТ или рентген височно-нижнечелюстного сустава. В результате — риск вывиха, боли, щелчков и даже головных болей.

А ещё: чрезмерные тренировки могут накачать жевательные мышцы так, что лицо станет визуально шире. Добавьте к этому ночной бруксизм (непроизвольный скрежет зубами), истончение эмали и хронические мигрени — и получите "фейсфитнес-подарок", о котором вас не предупреждали.

Миф 5: Фейсбилдинг заменит косметолога

Вот тут маркетинг делает своё дело. Легенда о том, что 10 минут в день избавят вас от инъекций и процедур — звучит привлекательно, но к реальности имеет мало отношения.

Да, гимнастика для лица может быть полезна — но только как часть комплексного ухода, и то с осторожностью. Морщины, птоз, заломы и брыли возникают из-за множества факторов, и никакие упражнения не решат проблему объёма, тургора кожи или костной деградации.

А марафоны фейсфитнеса — это не всегда дёшево, как кажется. Лучше инвестировать в грамотного специалиста, сбалансированный уход, массаж и, главное, отдых. Потому что стресс старит сильнее любой мимики.

Итог:

Фейсбилдинг — не зло, если применять его разумно. Но ждать от него "эффекта подтяжки" — всё равно что ждать кубиков пресса от 10 приседаний. Не заменяйте науку фантазиями и не забывайте: лучшее, что вы можете подарить своему лицу — это отдых, расслабление и любовь к себе.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.