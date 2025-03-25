Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один народ — одна карта: пенсионерам хотят дать единый социальный доступ по всей стране
Чат по ошибке: журналист случайно попал в секретный круг администрации США
Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся
Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция
Пилот выломал дверь туалета и оскорбил иудея: что произошло на борту самолёта
Пасха по-дубайски: десерт с фисташками, который смёл рынок
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Мечта о своём доме может обернуться долгом: избегаем ошибки
Будущее автопрома в России: от утилизационного сбора до китайских автомобилей — что стоит знать

Зимняя обувь, которая перевернёт ваш гардероб: 2025 год без компромиссов

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Зима 2025 года обещает быть настоящим модным событием для любителей обуви. Если вы хотите добавить свежести и индивидуальности своему зимнему гардеробу, выбор трендовой обуви — отличный способ начать. Эти модели поднимут ваш стиль на новый уровень и точно привлекут внимание в новом сезоне.

Обувь
Фото: https://www.freepik.com by senivpetro
Обувь

Тренды зимней обуви 2025 года

Если вы ищете стильные и удобные варианты для холодного времени года, обратите внимание на несколько ключевых тенденций, которые окажутся в топе.

Замшевые ботинки — новый фаворит зимы. Когда-то замша использовалась в основном для сумок и курток, но в обуви она смотрится особенно элегантно. Эти ботинки обещают стать важной частью зимних образов, добавляя мягкость и стиль к любой одежде. Замша отлично комбинируется с различными стилями, от кэжуал до более строгих нарядов.

Еще одной популярной моделью станут ботинки для верховой езды. Изначально предназначенные для конного спорта, теперь они активно используются в повседневной моде. Эти удобные и стильные сапоги идеально сочетаются с длинными платьями или юбками, а также с брюками, создавая элегантные и универсальные образы.

Как детали меняют обувные тенденции

Маленькие, но важные детали могут кардинально изменить восприятие обуви. Например, мокасины в зимнем сезоне получили обновление с морским дизайном, с добавлением шнурков и шнуров, что делает их еще более оригинальными и стильными.

Кроссовки и туфли Mary Jane также претерпели изменения: теперь они имеют овальный носок, который придает обуви элегантный и удлиненный вид. Эта деталь делает обувь не только более изысканной, но и добавляет легкости образу.

Декоративные элементы зимней обуви

Если хотите подчеркнуть стиль и добавить индивидуальности своему образу, обратите внимание на декоративные элементы. Например, круглые заклепки, которые можно увидеть на моделях мюли, балеток и лоферов, добавляют нотку дерзости и рок-н-ролла.

Другим интересным акцентом становятся клоки с деревянными каблуками. Эти туфли идеально подойдут для поклонников стиля бохо и принесут в ваш образ лёгкость и непринуждённость. С шпильками на каблуках они становятся еще более смелыми и вызывающими, что делает их отличным выбором для зимнего сезона.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание
Новости спорта
Упражнение, которое бьёт по телу, жиру и лени — в одно касание Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Если интервенцию сменяет оккупация, значит, страна на грани гибели Сергей Лебедев 10 тысяч призрачных солдат: британский водевиль, который оставит Киев без поддержки Дмитрий Плотников 8 уровней под песками Египта: спиральные туннели и гигантские кубы — куда ведут шахты фараонов? Игорь Буккер
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Борьба с инфляцией продолжается: жёсткие меры ЦБ останутся
Как создать идеальную лужайку своими руками — пошаговая инструкция
Пилот выломал дверь туалета и оскорбил иудея: что произошло на борту самолёта
Пасха по-дубайски: десерт с фисташками, который смёл рынок
Зимняя обувь, которая перевернёт ваш гардероб: 2025 год без компромиссов
Будущее автопрома в России: от утилизационного сбора до китайских автомобилей — что стоит знать
Мечта о своём доме может обернуться долгом: избегаем ошибки
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Эксклюзивный вечер среди шедевров — Наоми Кэмпбелл исполнила мечту всей жизни
Майский отпуск может обернуться копейками: работники теряют деньги, не зная об этом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.