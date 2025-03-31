Бьюти-путаница: чем отличаются тоник от тонера, и нужны ли тебе оба

В мире бьюти-ухода легко запутаться: названия средств звучат похоже, а функции пересекаются. Особенно часто возникает вопрос: чем отличается тоник от тонера и можно ли обойтись одним из них? Разбираем по порядку.
Тоник — это легкое водное средство, которое используется сразу после очищения кожи. Его основная задача — восстановить естественный pH-баланс и подготовить кожу к последующим этапам ухода. Тоник часто содержит успокаивающие, антисептические или матирующие компоненты, а также витамины и растительные экстракты.
Тонер — более концентрированное средство, часто с гелевой или слегка тягучей текстурой. Его цель — увлажнение, питание и работа с конкретными проблемами кожи: пигментацией, сухостью, тусклым цветом лица. Тонеры могут включать кислоты, антиоксиданты, пептиды и экстракты растений.
Хотя оба средства применяются на одном этапе ухода, их функции различаются:
Нет, полностью заменить одно другим не получится: у тоника и тонера разные задачи. Но при грамотной подборке можно комбинировать их — использовать тоник утром для освежения, а тонер вечером для питания и восстановления.
Правильно подобранные средства сделают кожу более устойчивой, сияющей и здоровой. Главное — понимать задачи каждого продукта и ориентироваться на потребности именно своей кожи.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В средней полосе не каждая картошка даст урожай — вот 18 сортов, которые не боятся дождей, болезней и радуют вкусом. Узнайте, кого сажать на грядке!