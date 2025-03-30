SOS-улыбка: экспресс-отбеливание перед свиданием или фотосессией

Белоснежная улыбка — мечта, которая теперь может стать реальностью… с помощью обычного ополаскивателя. Да-да, этот домашний рецепт взорвал TikTok: миллионы просмотров, десятки тысяч восторженных отзывов — и даже сдержанное одобрение стоматологов.
Всё началось с видео американской блогерши Кристен Мачадо. Девушка рассказала, что никогда не делает профессиональное отбеливание, но всё равно постоянно слышит комплименты по поводу своей улыбки. Её секрет? Простая смесь:
После этого — стандартное полоскание. И всё!
Вирусное видео собрало 2 миллиона просмотров. Зрители с энтузиазмом повторяли эксперимент — и многие утверждали, что результат сравним с отбеливающими полосками. Зубы действительно становятся светлее, а налёт исчезает.
Хотя подобные рецепты обычно вызывают у врачей скепсис, в этот раз специалисты не спешат бить тревогу.
"Перекись водорода действительно эффективно устраняет поверхностные пятна на эмали. Она входит в состав большинства отбеливающих средств — от гелей до полосок", — подтверждает стоматолог Алекс Рубинов из Нью-Йорка.
Он уточняет: полоскание может быть эффективнее пасты, так как лучше проникает между зубами и не требует механического трения. Однако тут важно знать меру.
Перекись водорода — не безобидный ингредиент. Она может:
Поэтому стоматологи советуют использовать TikTok-ополаскиватель только в особых случаях, например:
Смешайте всё, прополощите рот в течение 30 секунд, сплюньте. Не глотайте.
Да, лайфхак с ополаскиванием действительно работает. Он не заменит профессионального отбеливания, но может стать отличным SOS-средством, если использовать его с умом. И помните: здоровье зубов — важнее красоты.
Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали.
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