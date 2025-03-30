SOS-улыбка: экспресс-отбеливание перед свиданием или фотосессией

2:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Белоснежная улыбка — мечта, которая теперь может стать реальностью… с помощью обычного ополаскивателя. Да-да, этот домашний рецепт взорвал TikTok: миллионы просмотров, десятки тысяч восторженных отзывов — и даже сдержанное одобрение стоматологов.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Волнистые волосы

Секрет сияющей улыбки — в аптечке

Всё началось с видео американской блогерши Кристен Мачадо. Девушка рассказала, что никогда не делает профессиональное отбеливание, но всё равно постоянно слышит комплименты по поводу своей улыбки. Её секрет? Простая смесь:

Обычный ополаскиватель для рта.

Немного пищевой соды.

Пара капель перекиси водорода 3%.

После этого — стандартное полоскание. И всё!

Вирусное видео собрало 2 миллиона просмотров. Зрители с энтузиазмом повторяли эксперимент — и многие утверждали, что результат сравним с отбеливающими полосками. Зубы действительно становятся светлее, а налёт исчезает.

Что думают стоматологи?

Хотя подобные рецепты обычно вызывают у врачей скепсис, в этот раз специалисты не спешат бить тревогу.

"Перекись водорода действительно эффективно устраняет поверхностные пятна на эмали. Она входит в состав большинства отбеливающих средств — от гелей до полосок", — подтверждает стоматолог Алекс Рубинов из Нью-Йорка.

Он уточняет: полоскание может быть эффективнее пасты, так как лучше проникает между зубами и не требует механического трения. Однако тут важно знать меру.

Почему не стоит злоупотреблять

Перекись водорода — не безобидный ингредиент. Она может:

Повысить чувствительность зубов.

Раздражать дёсны.

Повредить эмаль при регулярном использовании.

Поэтому стоматологи советуют использовать TikTok-ополаскиватель только в особых случаях, например:

Перед важным мероприятием.

Если нужно быстро "освежить" улыбку.

В качестве разового экспресс-метода.

Как безопасно повторить рецепт

Пропорции:

1/2 стакана обычного ополаскивателя без спирта,

1/4 чайной ложки пищевой соды,

1 чайная ложка 3% перекиси водорода.

Смешайте всё, прополощите рот в течение 30 секунд, сплюньте. Не глотайте.

Важно: если вы ощущаете жжение, боль или повышенную чувствительность — отложите этот метод и обратитесь к стоматологу.

Вывод

Да, лайфхак с ополаскиванием действительно работает. Он не заменит профессионального отбеливания, но может стать отличным SOS-средством, если использовать его с умом. И помните: здоровье зубов — важнее красоты.

Уточнения

Отбеливание зубов – стоматологическая процедура изменения оттенка зубной эмали.



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