Ты винишь тени, а виновата техника — вот почему твой макияж не доживает до вечера

Тысячи женщин отказываются от теней — "осыпаются", "не держатся", "получается грязь". На самом деле проблема не в тенях, а в подходе. Разбираем самые частые ошибки и объясняем, как сделать макияж глаз по-настоящему эффектным.
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Макияж смоки айс
Ошибка 1. Отказ от праймера
Без базы тени не продержатся даже пару часов. Праймер выравнивает кожу и делает пигмент ярче, продлевая стойкость макияжа.
Ошибка 2. Использование неправильных инструментов
Поролоновые аппликаторы — в мусор. Качественные кисти необходимы: именно они позволяют растушевать тени быстро и аккуратно.
Ошибка 3. Универсальные кисти "на все случаи"
Кремовые тени, сухие пигменты и шиммер требуют разных кистей. Неправильный инструмент — и макияж потечет или будет лежать пятнами.
Ошибка 4. Неправильное направление растушевки
Начинать нужно с внешнего уголка глаза, а не с середины века. Тени растушевываются к центру и вверх — так взгляд становится более открытым.
Ошибка 5. Оттенок не подходит к подтону кожи
Теплая кожа — тёплые тени (персик, медь), холодная — холодные (лиловый, серый). Нейтральный подтон — почти универсальный, но лучше избегать грязноватых оттенков.
Ошибка 6. Игнорирование цвета глаз
Голубые глаза: коралл, терракота, бронза.
Карие: синий, фиолетовый, изумруд.
Зелёные: сливовый, винный, лавандовый.
Ошибка 7. Пропущенная линия роста ресниц
Кожа между тенями и ресницами визуально делает взгляд неряшливым. Заполни её теми же тенями или кайалом, а лучше — и тем, и другим.
Ошибка 8. Неразборчивое использование матовых и сияющих теней
Матовые делают область менее заметной, сияющие — подчёркивают. Распределяй разумно: матовые — в складку, шиммер — на подвижное веко и под бровь.
Ошибка 9. Забытый внутренний уголок
Светлые сияющие тени во внутреннем уголке моментально "раскрывают" взгляд и делают лицо более свежим.
Ошибка 10. Макияж без бровей
Тени "провисают" без оформленных бровей. Даже лёгкая коррекция делает макияж законченным.
Ошибка 11. Без консилера под глазами
Темные круги в сочетании с тенями делают лицо усталым. Консилер со светоотражающими частицами — must-have.
Ошибка 12. Пропущенное увлажнение
Сухая кожа век = рыхлое нанесение и быстрое осыпание. Крем для глаз утром и вечером — простое правило, которое спасает макияж.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.