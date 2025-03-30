Ты винишь тени, а виновата техника — вот почему твой макияж не доживает до вечера

Тысячи женщин отказываются от теней — "осыпаются", "не держатся", "получается грязь". На самом деле проблема не в тенях, а в подходе. Разбираем самые частые ошибки и объясняем, как сделать макияж глаз по-настоящему эффектным.

Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian Макияж смоки айс

Ошибка 1. Отказ от праймера

Без базы тени не продержатся даже пару часов. Праймер выравнивает кожу и делает пигмент ярче, продлевая стойкость макияжа.

Ошибка 2. Использование неправильных инструментов

Поролоновые аппликаторы — в мусор. Качественные кисти необходимы: именно они позволяют растушевать тени быстро и аккуратно.

Ошибка 3. Универсальные кисти "на все случаи"

Кремовые тени, сухие пигменты и шиммер требуют разных кистей. Неправильный инструмент — и макияж потечет или будет лежать пятнами.

Ошибка 4. Неправильное направление растушевки

Начинать нужно с внешнего уголка глаза, а не с середины века. Тени растушевываются к центру и вверх — так взгляд становится более открытым.

Ошибка 5. Оттенок не подходит к подтону кожи

Теплая кожа — тёплые тени (персик, медь), холодная — холодные (лиловый, серый). Нейтральный подтон — почти универсальный, но лучше избегать грязноватых оттенков.

Ошибка 6. Игнорирование цвета глаз

Голубые глаза : коралл, терракота, бронза.

: коралл, терракота, бронза. Карие : синий, фиолетовый, изумруд.

: синий, фиолетовый, изумруд. Зелёные: сливовый, винный, лавандовый.

Ошибка 7. Пропущенная линия роста ресниц

Кожа между тенями и ресницами визуально делает взгляд неряшливым. Заполни её теми же тенями или кайалом, а лучше — и тем, и другим.

Ошибка 8. Неразборчивое использование матовых и сияющих теней

Матовые делают область менее заметной, сияющие — подчёркивают. Распределяй разумно: матовые — в складку, шиммер — на подвижное веко и под бровь.

Ошибка 9. Забытый внутренний уголок

Светлые сияющие тени во внутреннем уголке моментально "раскрывают" взгляд и делают лицо более свежим.

Ошибка 10. Макияж без бровей

Тени "провисают" без оформленных бровей. Даже лёгкая коррекция делает макияж законченным.

Ошибка 11. Без консилера под глазами

Темные круги в сочетании с тенями делают лицо усталым. Консилер со светоотражающими частицами — must-have.

Ошибка 12. Пропущенное увлажнение

Сухая кожа век = рыхлое нанесение и быстрое осыпание. Крем для глаз утром и вечером — простое правило, которое спасает макияж.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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