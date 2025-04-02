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Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну

2:59
Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 — это официальное возвращение мини: дерзкого, но элегантного, свободного, но продуманного до мелочей. Мини-платья вновь стали символом женственности, уверенности и свежего взгляда на повседневную моду. Мы разобрались, какие фасоны выбирать и как носить мини так, чтобы получать не лайки, а восхищенные взгляды.

Девушка
Фото: freepik by lookstudio is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Мини как главный тренд сезона

Короткие платья в этом сезоне — не про провокацию, а про силу, стиль и вкус. В арсенале — и лаконичный минимализм, и воздушная романтика, и драматичные текстуры. А главное: носить их можно каждый день, если знать пару модных секретов.

Минимализм, как у it-girls 90-х

Гладкие силуэты, строгие ткани, четкий крой — идеальное платье для офиса, свидания и прогулки. Сочетайте с лоферами и оверсайз-блейзером — и образ готов.

  • Выбираем: плотный трикотаж, костюмная ткань, сатин, прямой или А-силуэт.
  • С чем носить: балетки, дерби, тренчи или жакеты с мужского плеча.

Объемные рукава и романтика

Легкие ткани, цветочные принты, пастельные оттенки. Такие платья — идеальный вариант для весеннего вайба и утреннего капучино на веранде.

  • Материалы: хлопок, муслин, органза, лен.
  • С чем носить: казаки, сандалии на платформе, плетеная сумка.

Плотные ткани и строгие формы

Твид, бархат, жаккард — для тех, кто хочет выразить характер и при этом остаться в рамках повседневного дресс-кода.

  • Идеально для: офиса, деловых встреч, арт-мероприятий.
  • С чем носить: ботинки, плотные колготки, лаконичные аксессуары.

Драпировка — мягко, но эффектно

Фигуру подчеркивает, а образ остаётся утонченным. Отлично смотрится с матовыми текстурами и глубокими оттенками.

  • Советуем: пудровый, терракотовый, оливковый, сливочный.
  • С чем носить: слипоны, кеды, сумка-хобо или поясная сумка.

Как носить мини, чтобы выглядеть стильно

Добавляйте верхний слой:

Блейзер: для офиса и свидания.
Кожаная куртка: для баланса и дерзости.
Кардиган или тренч: для нежного образа.

Выбирайте умную обувь

Балетки и лоферы добавят интеллигентности
Казаки и ботфорты "заземлят" образ
Кроссовки: идеальны для уличного стиля

Играйте с аксессуарами

Мини — уже акцент, не перегружайте образ.

Минималистичные серьги, строгие кольца
Акцентная сумка: да
Все сразу: нет

Колготки — ваш лучший союзник

Плотные чёрные: классика
Прозрачные телесные: для лёгкости
С узором: для эффекта вау

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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