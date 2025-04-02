Меньше ткани — больше стиля: 5 мини-формул на весну

Весна 2025 — это официальное возвращение мини: дерзкого, но элегантного, свободного, но продуманного до мелочей. Мини-платья вновь стали символом женственности, уверенности и свежего взгляда на повседневную моду. Мы разобрались, какие фасоны выбирать и как носить мини так, чтобы получать не лайки, а восхищенные взгляды.
Короткие платья в этом сезоне — не про провокацию, а про силу, стиль и вкус. В арсенале — и лаконичный минимализм, и воздушная романтика, и драматичные текстуры. А главное: носить их можно каждый день, если знать пару модных секретов.
Гладкие силуэты, строгие ткани, четкий крой — идеальное платье для офиса, свидания и прогулки. Сочетайте с лоферами и оверсайз-блейзером — и образ готов.
Легкие ткани, цветочные принты, пастельные оттенки. Такие платья — идеальный вариант для весеннего вайба и утреннего капучино на веранде.
Твид, бархат, жаккард — для тех, кто хочет выразить характер и при этом остаться в рамках повседневного дресс-кода.
Фигуру подчеркивает, а образ остаётся утонченным. Отлично смотрится с матовыми текстурами и глубокими оттенками.
• Блейзер: для офиса и свидания.
• Кожаная куртка: для баланса и дерзости.
• Кардиган или тренч: для нежного образа.
• Балетки и лоферы добавят интеллигентности
• Казаки и ботфорты "заземлят" образ
• Кроссовки: идеальны для уличного стиля
Мини — уже акцент, не перегружайте образ.
• Минималистичные серьги, строгие кольца
• Акцентная сумка: да
• Все сразу: нет
• Плотные чёрные: классика
• Прозрачные телесные: для лёгкости
• С узором: для эффекта вау
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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