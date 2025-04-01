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Антитренды, которые снова стали иконами: кого реанимировала весна 2025

2:24
Моя семья » Красота и стиль

Мода снова закручивает спираль: то, от чего мы пару лет назад шарахались как от антитренда, теперь гордо дефилирует на подиумах. Низкая посадка? Да. Обувь с открытым носом? Еще как. Мы собрали 5 ярких трендов, которые вернулись, несмотря на все мемы и фэшн-позор прошлого.

Стильная девушка
Фото: Designed by Freepik by halayalex is licensed under Public domian
Стильная девушка

Низкая посадка снова в центре внимания

  • Когда-то джинсы и юбки на бедрах носили все — от Бритни Спирс до Spice Girls. Потом они стали табу. Но в 2025 году низкая посадка снова в строю. Чем ниже — тем моднее. Правда, высокая талия всё ещё удерживает позиции, так что выбирать можно по настроению.

Мех (и даже воротники) снова на сцене

  • После всеобщего отказа от меха в пользу эко-материалов дизайнеры вновь возвращаются к пушистым акцентам. Особенно популярен меховой воротник на пальто и куртках. Но необязательно покупать натуральный мех — в моде винтаж и хорошо сделанная альтернатива.

Платформа скала возвращает ностальгию

  • Массивная подошва уступает место платформе в стиле "нулевых". Туфли и сапоги с таким силуэтом теперь в числе must-have. И да, тренд снова поддерживают образы с джинсами, заправленными в сапоги — но вместо скинни выбирайте прямые модели.

Скинни больше не позор, а тренд

  • Те самые обтягивающие джинсы, которые мы дружно высмеивали несколько сезонов назад, теперь снова актуальны. Носить их советуют с балетками, лодочками и даже теми самыми туфлями с открытым носом. Образы в духе Кейт Мосс из "нулевых" снова вдохновляют дизайнеров.

Туфли с открытым носом — снова горячо

  • Этот вид обуви мы уже давно отправили в архив, но теперь он триумфально возвращается. Главное — никаких колготок и носков. Носим туфли на босую ногу, как это делали в 2000-х. Смелость — второй ключ к модному образу.

Мода не прощает зароков вроде "никогда больше не надену это". Всё возвращается. Главное — носить тренды уверенно и с удовольствием. И да, не выбрасывайте вещи "из прошлого" — через пару лет они снова станут актуальными.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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