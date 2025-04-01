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Уволить скуку: деловые образы, которые хочется носить каждый день

2:34
Моя семья » Красота и стиль

Весна — идеальное время для стильных обновлений, даже если вы привязаны к офисному дресс-коду. Современные деловые образы давно вышли за рамки строгих костюмов и белых рубашек. Сегодня офисный стиль — это баланс между структурой и легкостью, между элегантностью и свободой движений.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian
Женщина

Вот пять свежих сочетаний, которые помогут выглядеть профессионально, но при этом не терять индивидуальность.

Юбка миди + объемная рубашка

  • Длинная юбка из костюмной ткани, кожи или сатина — отличный способ подчеркнуть статусность образа. Добавьте свободную рубашку или блузу: носите ее навыпуск для расслабленного эффекта или заправьте в юбку — получится более собранный лук. Обувь — на ваш выбор: лоферы, балетки, слингбэки или даже мюли.

Твидовый жакет + прямые джинсы

  • Джинсы — это не табу, если они лаконичные и без потертостей. Добавьте к ним укороченный твидовый жакет в интересной расцветке — и получится стильный, но уместный образ. Такой дуэт выглядит современно и уверенно, особенно если дополнить его балетками или туфлями с открытой пяткой.

Блейзер + трикотажные брюки

  • Трикотажные брюки — это не про спортзал, а про комфорт в деловом формате. Особенно если сочетать их с классическим блейзером. Лучшие модели — прямого кроя, возможно, с высокой посадкой. Под пиджак наденьте базовую футболку или топ, а на ноги — кеды, мюли или сдержанные туфли.

Платье-рубашка с поясом

  • Струящееся платье-рубашка — универсальное решение. Оно не требует лишних аксессуаров и прекрасно работает само по себе. Пояс на талии подчеркнёт фигуру, а выбор обуви задаст тон образу: туфли — для деловых встреч, сандалии или мокасины — для более свободного дня.

Костюм свободного кроя

  • Хочется костюм, но без скуки? Выбирайте модели оверсайз или в стиле relaxed tailoring. Широкие брюки и объемный жакет создают эффект продуманной небрежности. Внутрь можно надеть облегающий топ, шелковую блузу или даже водолазку. Обувь — от классических лодочек до белых кроссовок.

Вывод

Офисный стиль — это больше не строгие рамки. Это ваше пространство для экспериментов, в котором можно быть стильной, уверенной и, главное, чувствовать себя комфортно.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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