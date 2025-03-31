Фильтруй желания: почему модные блогеры теперь не советуют, а отговаривают от покупок

Мир захлестнула новая эпидемия — не вирусная, а потребительская. Мы покупаем, не задумываясь, тратим на мимолётные тренды, гонимся за вещами, которые завтра уже станут "немодными". Но в 2025 году в онлайн-пространстве появляется новый голос — голос тех, кто призывает: хватит! Это деинфлюэнсеры — блогеры, выступающие против культуры навязчивого шопинга и рекламного обмана.
"Вы действительно хотели этот товар или вам его просто продали?" — задаёт вопрос Диана Вибе, одна из самых ярких деинфлюэнсеров TikTok.
Она стала голосом растущего движения, где миллионы пользователей переосмысливают свои покупательские привычки. Хештег #deinfluencing уже набрал больше миллиарда просмотров.
Деинфлюэнсеры не просто отговаривают покупать хайповые вещи. Они разоблачают маркетинговые уловки, делятся личными историями зависимости от шопинга и учат, как отказаться от навязанных желаний.
Инфлюэнсеры создают иллюзию дружбы: их "советы" воспринимаются как рекомендации близких. По статистике, 85% покупателей доверяют отзывам в соцсетях так же, как личным рекомендациям. Но за каждым "лайфхаком" часто стоит контракт и чек.
"Я купила ботинки дороже, чем моя аренда жилья", — рассказывает блогер Кристина Михаскив, прошедшая путь от потребительского "дна" до разумного минимализма.
Сейчас она учит подписчиков, как не потеряться в витринах маркетплейсов.
Фаст-фэшн перестал приносить радость. Качество падает, цены растут, мусора становится всё больше. Ежегодно в мире выбрасывается до 60% всей произведённой одежды. Утилизация невозможна — вещи, часто сделанные из синтетики, отправляются на свалки в странах Азии и Африки, нанося ущерб экологии и здоровью людей.
На фоне инфляции, климатических кризисов и потери доверия к блогерам, культ потребления даёт трещину. Деинфлюэнсинг — это не только про экономию, но и про ответственность.
Американская стилистка Люсинда Грэм считает, что мы утратили вкус к вещам. Быстрая мода лишила гардероб индивидуальности:
"Инфлюэнсеры продают вам чужой образ жизни. Но стиль — это про вас, а не про них".
Гардероб, как и личный стиль, требует времени. В 1930-х женщины покупали 5 вещей в год. И не потому, что не могли больше — просто одежда была качественной, осознанной и долговечной.
Сегодня такие принципы возвращаются. Блогеры всё чаще учат не покупать, а носить. Искать вдохновение не в новинках, а в старых добрых вещах, которые прожили с вами не один сезон.
Шо́пинг (англ. shopping) — форма времяпрепровождения в виде посещения магазинов, обычно в торговых центрах и комплексах, и покупки товаров — одежды, обуви, аксессуаров, головных уборов, подарков, косметики и др.
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