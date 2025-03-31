Весна на пределе: тренды, в которых правила отменены

2:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

90 показов, десятки имен, и один общий итог — весна будет дерзкой, яркой и немного сумасшедшей. Мы выбрали шесть главных трендов с подиумов, которые зададут тон новому сезону.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Новая коллекция московского бренда Ante Kovac. Московская неделя моды

Принты без тормозов

Горошек с леопардом? Цветы с полоской? На подиумах такие миксы уже не считаются модной смелостью — это новая норма. ROGOV предложил носить сразу четыре принта в одном образе, а Novikova ловко сочетала крупные и мелкие цветочные мотивы. Фантазия без границ — вот девиз сезона.

Корсеты everywhere

На голое тело, поверх платья, с юбкой или джинсами — корсет стал полноценной частью гардероба. Бусины, баски, завязки, кружево — дизайнеры, включая SOLANGEL и Selivanova Olga, переосмысливают этот атрибут женственности как символ силы и сексуальности.

Кожа в главной роли

Кожаный тотал-лук — самый горячий образ сезона. Ante Kovac, EMRE ERDEMOĞLU, BOYARI и другие бренды представили платья, юбки и куртки в самых разных оттенках — от классического черного до ягодных тонов. Главное — не бояться переборщить.

Мрачная готика

Черный цвет не сдает позиций, но теперь он звучит громче и драматичнее. Строгие силуэты, макияж no-makeup, гладкие прически и мрачные аксессуары — вдохновением явно стала Уэнздей Аддамс. KISSELENKO, Les Noms и REBORN29 — среди лидеров этого направления.

Все оттенки красного

От сочного алого до винного бургунди — красный стал главным цветом подиумов. Особенно эффектно он смотрится в вечерних нарядах: платья, жакеты, брючные костюмы. AMMONIT, ZOTĒME, Miguel Llopis — показали, как "носить страсть".

Талия — новый центр притяжения

Даже оверсайз теперь подчёркивают поясом. Пиджаки с мужского плеча становятся изящнее, а платья — более скроенными. Alexander Varlakov, GRUSHEVAYA, Slava Zaitsev делают ставку на подчеркнутую женственность и утонченную силуэтную линию.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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