Ботокс на грани провала: что делать, если инъекции не действуют?

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сейчас у клиентов косметологических клиник все чаще начала проявляться резистентность к ботоксу. Такое даже может случиться, когда человек впервые колет токсин. С чем это может быть связано, и какие есть альтернативы, рассказала Pravda. Ru косметолог Ксения Афонина, генеральный директор New Way clinic.

Фото: https://www.freepik.com Косметолог

"Резистентность к ботоксу — индивидуальная переносимость или непереносимость ботулотоксина. Этот препарат отчасти типичный для нашего организма. Поступая, через какое-то время он полностью исчезает через 3-6 месяцев. Можно назвать, что этот препарат биоразлагаемый", — сказала она.

По словам эксперта, врач-косметолог обычно, если он профессионал своего дела, грамотно собирает анамнез, узнает о том, насколько и какое количество нужно применить единиц у данного пациента.

"Зная, например, в анамнезе, что человек встречался уже с проблемой, он может увеличить дозировку. Если пациент приходит первый раз, то чаще врач-косметолог может снизить дозировку, но через две недели происходит докоррекция ботулотоксина", — объяснила она.

По словам Афониной, инъекции ботулотоксина — практически безальтернативная методика. Она одна из самых эффективных в современной косметологии как в России, так и на Западе.

"Ее частично могут заменить какие-то уходовые программы, аппаратные методики, но все равно с точки зрения медицины альтернативы практически не существует", — заключила Афонина.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



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