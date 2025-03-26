Желейные лаки для ногтей: прозрачный весенний маникюр, который завоевал сердца модниц

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Желейные лаки для ногтей стали популярным трендом весны. Эти яркие и привлекательные покрытия идеально сочетаются с классическим французским маникюром и голой ногтевой пластиной, а также позволяют усилить интенсивность насыщенных оттенков, создавая сочные и восхитительные ногти.

Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

"Желейные ногти — это все о полупрозрачном, невесомом образе", — утверждает знаменитый мастер по маникюру Элль Герштейн, клиентами которой являются Дрю Берримор и Анджелина Джоли.

Лучшие желейные лаки придают ногтям сияющий финиш и чистый, скульптурный вид.

Этот тренд ассоциируется с полупрозрачными и прозрачными покрытиями. Желейные лаки дополняют классический французский маникюр и яркие оттенки, делая ногти сочными и выразительными. Они могут быть настроены под любое вдохновение, включая мраморные эффекты и контрастные образы, пишет InStyle.

Желейные лаки с фруктовыми ароматами напоминают сладкие угощения. Они наполняют оттенки микроскопическими блёстками, превращая простой маникюр в яркий акцент. Например, Essie Arctic Jelly подходит для минималистичного маникюра в весенних коллекциях.

Некоторые желейные лаки, такие как Manucurist Active Glow и Active Shine, укрепляют и защищают ногти, добавляя им естественный блеск и упругость. Лак для ногтей Gucci Vernis сочетает в себе пастельные тона и дизайнерские элементы, создавая блестящее покрытие, напоминающее дорогое украшение.

Для защиты ногтей от ломкости и трещин, не жертвуя при этом великолепием маникюра, можно использовать Dior Nail Glow Polish. Этот желейный лак придаёт ногтям розоватый оттенок, напоминающий свежее малиновое мороженое.

Уточнения

Лак для ногте́й — косметическое средство, предназначенное для нанесения на ногти пальцев рук, а также ног.



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