Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Всё тело в тонусе: как три часа в неделю в воде меняют фигуру
Не трать деньги на профессионалов! Вот как правильно чистить кондиционер в домашних условиях
Секреты успешного роста: чем обработать помидоры в период налива плодов?
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии
Солнце, кактусы и каньоны: американский город, который не ударит по кошельку
Как Петербургский международный экономический форум повлиял на гостиничные тарифы — до 220 тыс. рублей за ночь
Дышите глубже: этот простой фильтр эффективнее дорогих аналогов
Эвелина Блёданс претендует на роль Лары Крофт

Утренний уход за собой без суеты: секреты быстрого преображения

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Утро часто начинается в спешке, и далеко не у всех есть время на долгие бьюти-ритуалы. Однако выглядеть свежо и ухоженно можно даже при ограниченном времени – достаточно правильно организовать уход за собой. Минимализм и продуманный подход помогут за 10-15 минут привести кожу, волосы и макияж в порядок. Главное – заранее подготовить всё необходимое и придерживаться четкой схемы.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Подготовка с вечера – залог быстрого утра

Чтобы не тратить время на поиск средств и сборы, подготовьте все с вечера:

  1. Выберите одежду и аксессуары.
  2. Уберите волосы в удобную причёску, чтобы они не спутывались ночью.
  3. Оставьте на видном месте базовые уходовые и косметические средства.

Быстрый и действенный уход за кожей

Правильный уход по утрам не должен быть сложным. Достаточно нескольких шагов:

  • Очищение – умойтесь мягким гелем или пенкой, чтобы удалить загрязнения.
  • Тонизация – используйте термальную воду или освежающий тоник.
  • Увлажнение – нанесите крем с SPF, который одновременно увлажнит и защитит кожу.

Минимальный, но эффектный макияж за 5 минут

Секрет быстрого макияжа – в лёгких текстурах и минимальном количестве средств:

  • Тон и сияние – замените плотный тональный крем на ВВ-крем или кушон.
  • Акцент на глаза – достаточно нанести тушь, чтобы сделать взгляд выразительным.
  • Румянец и губы – румяна и легкий блеск или тинт освежат лицо.

Укладка волос без усилий

Если нет времени на полноценную укладку, используйте сухой шампунь – он придаст свежести и объёма. Простые причёски, например, небрежный пучок или низкий хвост, помогут выглядеть стильно без лишних затрат времени.

Даже в самом загруженном графике можно найти время на уход за собой. Главное – упростить процесс, использовать эффективные продукты и заранее готовиться к утру. Это позволит выглядеть свежо и ухоженно всего за 10-15 минут!

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить
Наука и техника
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Абсолютный хит Netflix: самый захватывающий сериал, который бьёт рекорды по просмотрам
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Последние материалы
Не трать деньги на профессионалов! Вот как правильно чистить кондиционер в домашних условиях
Секреты успешного роста: чем обработать помидоры в период налива плодов?
Стоит ли мыть двигатель: разбираемся, где граница между пользой и вредом
Забудьте про обычный омлет: кексы с ветчиной и перцем – новый хит кулинарии
Солнце, кактусы и каньоны: американский город, который не ударит по кошельку
Как Петербургский международный экономический форум повлиял на гостиничные тарифы — до 220 тыс. рублей за ночь
Дышите глубже: этот простой фильтр эффективнее дорогих аналогов
Утренний уход за собой без суеты: секреты быстрого преображения
Эвелина Блёданс претендует на роль Лары Крофт
Миссия: чистый лоток — почему не каждый наполнитель спасёт вашу квартиру от аромата джунглей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.