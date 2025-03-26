Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Желейные лаки для ногтей: прозрачный весенний маникюр, который завоевал сердца модниц
Как защитить яблоневые деревья весной: эффективные средства и методы
Загадки древних святынь Болгарии: древние астрономические обсерватории или порталы в другие миры
ТОП-5 самых вкусных выпечек от бабушек СССР
Вкуснее, чем в духовке: рыбная запеканка из мультиварки
Жила с людьми, охотилась на мышей: новая мини-кошка из глубокой древности
Почему ваша разделочная доска может быть опасна? Разбираемся в материалах
Машина священника: почему самый безопасный автомобиль 50-х так и не вышел в серию
Не только три: крымский производитель шампанских вин готовится к рекорду по объёму производства

Время сиять: гликолевая кислота и еще 4 волшебника для весеннего ухода за кожей

2:09
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны наша кожа нуждается в особом уходе. После зимних холодов она может стать тусклой, сухой и начать шелушиться. В этот период важно обновить не только гардероб, но и косметические средства.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com by https://www.freepik.com/author/cookie-studio
Девушка

Дерматолог Серена Мраз в беседе с InStyle рекомендует весной провести глубокую очистку кожи, чтобы вернуть ей здоровый цвет лица. В это время года стоит отказаться от тяжёлых кремов и агрессивных отшелушивающих средств, заменив их на более лёгкие увлажняющие продукты, солнцезащитные кремы с высоким SPF и омолаживающие составы.

Эксперт советует искать в составе косметических средств для эффективного весеннего ухода следующие компоненты:

  1. Гликолевая кислота. Гликолевая кислота мягко отшелушивает кожу, удаляя зимние отложения и делая её более сияющей. Она растворяет омертвевшие клетки, стимулирует обновление кожи и улучшает её текстуру. Кроме того, гликолевая кислота подготавливает кожу к лучшему усвоению других активных ингредиентов, помогает удерживать влагу и стимулирует выработку коллагена.
  2. Ниацинамид. Ниацинамид, или витамин B3, помогает сбалансировать выработку кожного сала, предотвращая появление прыщей весной. Он снимает воспаление и покраснение, а также укрепляет кожный барьер, удерживая влагу.
  3. Витамин С. Витамин С помогает очистить кожу от токсинов и мёртвых клеток, оставшихся после зимы. Он делает кожу более яркой и сияющей.
  4. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и поддерживает её структуру. Она помогает сохранить здоровый микробиом, который защищает кожу от стресса и потери влаги.
  5. Пептиды. Пептиды стимулируют выработку коллагена и усиливают рост кожи. Они активируют клетки, ответственные за производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.

Гликолевая кислота (гидроксиуксусная кислота, гидроксиэтановая кислота) HOOC-CH2-OH — простейшая гидроксикислота.

Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Домашние животные
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке Аудио 
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Последние материалы
Как защитить яблоневые деревья весной: эффективные средства и методы
Загадки древних святынь Болгарии: древние астрономические обсерватории или порталы в другие миры
ТОП-5 самых вкусных выпечек от бабушек СССР
Вкуснее, чем в духовке: рыбная запеканка из мультиварки
Жила с людьми, охотилась на мышей: новая мини-кошка из глубокой древности
Почему ваша разделочная доска может быть опасна? Разбираемся в материалах
Машина священника: почему самый безопасный автомобиль 50-х так и не вышел в серию
Не только три: крымский производитель шампанских вин готовится к рекорду по объёму производства
Загадка Йеллоустонского парка: новое жерло может скрывать опасности!
Катю Гордон возмутил новый закон об образовании: лишение права на бесплатное обучение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.