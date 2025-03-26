Время сиять: гликолевая кислота и еще 4 волшебника для весеннего ухода за кожей

С приходом весны наша кожа нуждается в особом уходе. После зимних холодов она может стать тусклой, сухой и начать шелушиться. В этот период важно обновить не только гардероб, но и косметические средства.
Дерматолог Серена Мраз в беседе с InStyle рекомендует весной провести глубокую очистку кожи, чтобы вернуть ей здоровый цвет лица. В это время года стоит отказаться от тяжёлых кремов и агрессивных отшелушивающих средств, заменив их на более лёгкие увлажняющие продукты, солнцезащитные кремы с высоким SPF и омолаживающие составы.
Эксперт советует искать в составе косметических средств для эффективного весеннего ухода следующие компоненты:
Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.
Гликолевая кислота (гидроксиуксусная кислота, гидроксиэтановая кислота) HOOC-CH2-OH — простейшая гидроксикислота.
Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B3.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.