Время сиять: гликолевая кислота и еще 4 волшебника для весеннего ухода за кожей

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С приходом весны наша кожа нуждается в особом уходе. После зимних холодов она может стать тусклой, сухой и начать шелушиться. В этот период важно обновить не только гардероб, но и косметические средства.

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Дерматолог Серена Мраз в беседе с InStyle рекомендует весной провести глубокую очистку кожи, чтобы вернуть ей здоровый цвет лица. В это время года стоит отказаться от тяжёлых кремов и агрессивных отшелушивающих средств, заменив их на более лёгкие увлажняющие продукты, солнцезащитные кремы с высоким SPF и омолаживающие составы.

Эксперт советует искать в составе косметических средств для эффективного весеннего ухода следующие компоненты:

Гликолевая кислота. Гликолевая кислота мягко отшелушивает кожу, удаляя зимние отложения и делая её более сияющей. Она растворяет омертвевшие клетки, стимулирует обновление кожи и улучшает её текстуру. Кроме того, гликолевая кислота подготавливает кожу к лучшему усвоению других активных ингредиентов, помогает удерживать влагу и стимулирует выработку коллагена. Ниацинамид. Ниацинамид, или витамин B3, помогает сбалансировать выработку кожного сала, предотвращая появление прыщей весной. Он снимает воспаление и покраснение, а также укрепляет кожный барьер, удерживая влагу. Витамин С. Витамин С помогает очистить кожу от токсинов и мёртвых клеток, оставшихся после зимы. Он делает кожу более яркой и сияющей. Гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота глубоко увлажняет кожу и поддерживает её структуру. Она помогает сохранить здоровый микробиом, который защищает кожу от стресса и потери влаги. Пептиды. Пептиды стимулируют выработку коллагена и усиливают рост кожи. Они активируют клетки, ответственные за производство коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Уточнения

Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.



Гликолевая кислота (гидроксиуксусная кислота, гидроксиэтановая кислота) HOOC-CH 2 -OH — простейшая гидроксикислота.



Никоти́новая кислота́ ниацин, витамин PP — витамин, участвующий во многих окислительно-восстановительных реакциях, образовании ферментов и обмене липидов и углеводов в живых клетках; одна из форм витамина B 3 .



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