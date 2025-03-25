Пышные формы – не повод скрываться! Секреты стильного plus-size гардероба на 2025 год

2:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная мода делает акцент на естественность и индивидуальность. Дизайнеры всё чаще создают коллекции, ориентированные на женщин с формами, предлагая стильные и элегантные решения. Больше не нужно прятаться за мешковатыми вещами – сегодня в тренде женственность, комфорт и выразительность. Грамотно подобранный гардероб может не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и придать уверенности.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Главные тренды 2025 года

Приталенные силуэты – акцент на талии визуально делает фигуру гармоничнее. Платья с поясами, рубашки с вытачками, кардиганы с ремнём – эти детали помогут создать сбалансированный образ.

– акцент на талии визуально делает фигуру гармоничнее. Платья с поясами, рубашки с вытачками, кардиганы с ремнём – эти детали помогут создать сбалансированный образ. Оверсайз, но с акцентом – свободные вещи выглядят стильно, если дополнить их поясом или выбрать модели с чёткой линией плеч. Такой приём позволяет сохранить баланс между комфортом и женственностью.

– свободные вещи выглядят стильно, если дополнить их поясом или выбрать модели с чёткой линией плеч. Такой приём позволяет сохранить баланс между комфортом и женственностью. Яркие цвета и принты – женщины с пышными формами не должны ограничивать себя только тёмными оттенками. В моде глубокий синий, изумрудный, терракотовый и яркие цветочные принты, которые освежают образ.

– женщины с пышными формами не должны ограничивать себя только тёмными оттенками. В моде глубокий синий, изумрудный, терракотовый и яркие цветочные принты, которые освежают образ. Брюки-палаццо и юбки А-силуэта – свободный крой вытягивает силуэт, делает ноги визуально длиннее и стройнее. Эти фасоны подходят как для повседневных, так и для вечерних образов.

– свободный крой вытягивает силуэт, делает ноги визуально длиннее и стройнее. Эти фасоны подходят как для повседневных, так и для вечерних образов. Жакеты с чёткой линией плеч – добавляют фигуре пропорциональность, делают осанку более грациозной и подчёркивают стильный образ.

Как подобрать идеальный образ?

Важно учитывать особенности своей фигуры. Если у вас ярко выраженная талия, подчёркивайте её поясами и облегающими силуэтами. Если фигура больше напоминает "яблоко", делайте акцент на стройных ногах с помощью удлинённых жилетов или юбок А-силуэта.

Дополняйте образы аксессуарами: массивные серьги, шёлковые шарфы и элегантные сумки помогут завершить стильный лук. Главное – носить вещи, которые вам нравятся и дарят комфорт, ведь уверенность в себе – главный модный тренд всех времён!

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.



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