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Пышные формы – не повод скрываться! Секреты стильного plus-size гардероба на 2025 год

2:16
Моя семья » Красота и стиль

Современная мода делает акцент на естественность и индивидуальность. Дизайнеры всё чаще создают коллекции, ориентированные на женщин с формами, предлагая стильные и элегантные решения. Больше не нужно прятаться за мешковатыми вещами – сегодня в тренде женственность, комфорт и выразительность. Грамотно подобранный гардероб может не только подчеркнуть достоинства фигуры, но и придать уверенности.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Главные тренды 2025 года

  • Приталенные силуэты – акцент на талии визуально делает фигуру гармоничнее. Платья с поясами, рубашки с вытачками, кардиганы с ремнём – эти детали помогут создать сбалансированный образ.
  • Оверсайз, но с акцентом – свободные вещи выглядят стильно, если дополнить их поясом или выбрать модели с чёткой линией плеч. Такой приём позволяет сохранить баланс между комфортом и женственностью.
  • Яркие цвета и принты – женщины с пышными формами не должны ограничивать себя только тёмными оттенками. В моде глубокий синий, изумрудный, терракотовый и яркие цветочные принты, которые освежают образ.
  • Брюки-палаццо и юбки А-силуэта – свободный крой вытягивает силуэт, делает ноги визуально длиннее и стройнее. Эти фасоны подходят как для повседневных, так и для вечерних образов.
  • Жакеты с чёткой линией плеч – добавляют фигуре пропорциональность, делают осанку более грациозной и подчёркивают стильный образ.

Как подобрать идеальный образ?

Важно учитывать особенности своей фигуры. Если у вас ярко выраженная талия, подчёркивайте её поясами и облегающими силуэтами. Если фигура больше напоминает "яблоко", делайте акцент на стройных ногах с помощью удлинённых жилетов или юбок А-силуэта.

Дополняйте образы аксессуарами: массивные серьги, шёлковые шарфы и элегантные сумки помогут завершить стильный лук. Главное – носить вещи, которые вам нравятся и дарят комфорт, ведь уверенность в себе – главный модный тренд всех времён!

Уточнения

Тренд в моде — актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся тенденция развития моды.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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