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Брюки, которые скрывают недостатки: идеальные модели для каждого типа фигуры

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Брюки – это универсальный элемент гардероба, который подходит для большинства случаев, от повседневной жизни до официальных мероприятий. Однако чтобы они выглядели идеально, важно выбрать правильный фасон в зависимости от типа фигуры. Рассмотрим, какие брюки подходят для разных типов тела.

Рубашка
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рубашка

Для фигур типа «песочные часы»

Если у вас пропорциональные формы, с ярко выраженной талией, подойдут как прямые, так и зауженные брюки. Важно выбирать модели, которые не сковывают движение и подчёркивают ваши изгибы, такие как брюки с завышенной талией или клеш.

Для фигур типа «прямоугольник»

Если ваши бёдра и плечи примерно одинаковой ширины, выберите брюки с высокой талией и прямыми или слегка расширяющимися штанинами. Они создадут эффект более женственных изгибов и добавят объёма в области бедер.

Для фигур типа «груша»

Если бёдра шире, чем верхняя часть тела, отдайте предпочтение прямым моделям тёмных оттенков. Расширяющиеся брюки или клеш также помогут сбалансировать пропорции.

Для фигур типа «яблоко»

Для фигур с более широкими плечами и талией выбирайте брюки с низкой посадкой и прямыми штанинами. Такие брюки скроют лишний объём в области талии и создадут более стройный силуэт.

Правильный выбор брюк поможет вам подчеркнуть достоинства вашей фигуры и создать стильный и гармоничный образ.

Уточнения

Брю́ки также штаны́, или портки́ — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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