Брюки, которые скрывают недостатки: идеальные модели для каждого типа фигуры

Брюки – это универсальный элемент гардероба, который подходит для большинства случаев, от повседневной жизни до официальных мероприятий. Однако чтобы они выглядели идеально, важно выбрать правильный фасон в зависимости от типа фигуры. Рассмотрим, какие брюки подходят для разных типов тела.
Если у вас пропорциональные формы, с ярко выраженной талией, подойдут как прямые, так и зауженные брюки. Важно выбирать модели, которые не сковывают движение и подчёркивают ваши изгибы, такие как брюки с завышенной талией или клеш.
Если ваши бёдра и плечи примерно одинаковой ширины, выберите брюки с высокой талией и прямыми или слегка расширяющимися штанинами. Они создадут эффект более женственных изгибов и добавят объёма в области бедер.
Если бёдра шире, чем верхняя часть тела, отдайте предпочтение прямым моделям тёмных оттенков. Расширяющиеся брюки или клеш также помогут сбалансировать пропорции.
Для фигур с более широкими плечами и талией выбирайте брюки с низкой посадкой и прямыми штанинами. Такие брюки скроют лишний объём в области талии и создадут более стройный силуэт.
Правильный выбор брюк поможет вам подчеркнуть достоинства вашей фигуры и создать стильный и гармоничный образ.
Брю́ки также штаны́, или портки́ — предмет верхней одежды, покрывающий нижнюю часть туловища и обе ноги по отдельности с помощью штанин.
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