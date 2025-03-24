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Забыть о старении? Эти хитрые способы с консилером вернут вам молодость

2:53
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Консилер — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет скрыть следы бессонных ночей или маленькие несовершенства кожи. Однако, если не знать, как его правильно использовать, он может сделать больше вреда, чем пользы. Мы собрали советы профессиональных визажистов, чтобы вы могли подчеркнуть свои достоинства и избежать ошибок.

Губная помада и пудра
Фото: commons.wikimedia.org by Maria Morri, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Губная помада и пудра

Глаза, как у подростка

Правильное нанесение консилера под глаза способно визуально приподнять взгляд и скрыть темные круги. Но главная ошибка — наносить слишком много средства. Меньше всегда значит лучше.

Т. Купер, визажист из Нью-Йорка, советует:

"Наносите консилер приподнимающими движениями, особенно уделяя внимание уголкам глаз. Сосредотачивайтесь на самых темных местах, а не на всей области под глазами. Это поможет избежать эффекта корки и уменьшит вероятность появления морщинок.”

Где еще использовать консилер

Не забывайте, что консилер — это не только средство для области под глазами. Он поможет вам выделить другие важные участки лица, придавая образу свежесть и моложавость.

  • Уголки рта. Немногие замечают, но темные участки возле губ могут сделать лицо старше. Легкое нанесение консилера осветлит эти зоны и сделает лицо более ярким.
  • Под скулами. Чтобы придать лицу подтянутый вид, нанесите немного средства прямо под скулы. Это придаст вам естественную округлость без применения контуринга.
  • На веках. Если ваша кожа век стала тонкой, консилер поможет выровнять тон, создавая основу для теней.
  • Под бровями. Мелкие акценты под внешними краями бровей сделают глаза более выразительными.
  • На ушах. Если у вас покраснения или неровный цвет на ушах, добавьте немного консилера — это завершит образ, особенно при коротких прическах.

Как добиться естественного эффекта

Чтобы консилер выглядел максимально натурально, используйте технику визажистов: "загрунтуйте кисть”. Вместо того, чтобы наносить средство прямо на кожу, предварительно капните немного консилера на тыльную сторону ладони. Это придаст консилеру необходимую теплоту, что сделает его более естественным.

Дрита Палевич из Kevyn Aucoin Beauty советует:

"Используйте маленькую пушистую кисточку, напоминающую кисть для теней для век. Это поможет равномерно распределить консилер, особенно на тонких морщинках и дефектах кожи.”

После нанесения консилера всегда фиксируйте его с помощью пудры или спрея. Это поможет закрепить результат и предотвратить его "сползание”.

Уточнения

Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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