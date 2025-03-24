Забыть о старении? Эти хитрые способы с консилером вернут вам молодость

Консилер — настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет скрыть следы бессонных ночей или маленькие несовершенства кожи. Однако, если не знать, как его правильно использовать, он может сделать больше вреда, чем пользы. Мы собрали советы профессиональных визажистов, чтобы вы могли подчеркнуть свои достоинства и избежать ошибок.
Правильное нанесение консилера под глаза способно визуально приподнять взгляд и скрыть темные круги. Но главная ошибка — наносить слишком много средства. Меньше всегда значит лучше.
Т. Купер, визажист из Нью-Йорка, советует:
"Наносите консилер приподнимающими движениями, особенно уделяя внимание уголкам глаз. Сосредотачивайтесь на самых темных местах, а не на всей области под глазами. Это поможет избежать эффекта корки и уменьшит вероятность появления морщинок.”
Не забывайте, что консилер — это не только средство для области под глазами. Он поможет вам выделить другие важные участки лица, придавая образу свежесть и моложавость.
Чтобы консилер выглядел максимально натурально, используйте технику визажистов: "загрунтуйте кисть”. Вместо того, чтобы наносить средство прямо на кожу, предварительно капните немного консилера на тыльную сторону ладони. Это придаст консилеру необходимую теплоту, что сделает его более естественным.
Дрита Палевич из Kevyn Aucoin Beauty советует:
"Используйте маленькую пушистую кисточку, напоминающую кисть для теней для век. Это поможет равномерно распределить консилер, особенно на тонких морщинках и дефектах кожи.”
После нанесения консилера всегда фиксируйте его с помощью пудры или спрея. Это поможет закрепить результат и предотвратить его "сползание”.
Консилер (англиц. от conceal «прятать; маскировать; скрывать») маскирующее средство — разновидность косметики, которая скрывает мелкие недостатки на лице, пигментные пятна, прыщи, покраснения, круги под глазами, мимические морщины.
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