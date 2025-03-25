Эти пластические операции больше не в тренде! Узнайте, что стало непопулярным

1:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С каждым годом тенденции в пластической хирургии меняются, и то, что было популярно несколько лет назад, может потерять свою актуальность. Некоторые процедуры, которые когда-то считались трендовыми, уже не соответствуют современным стандартам красоты. Вот несколько таких операций.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уколы красоты

Уменьшение груди

Ранее уменьшение груди было одной из самых популярных операций среди женщин, стремящихся к более маленькому и аккуратному бюсту. Однако в последние годы всё больше женщин возвращаются к естественному размеру и форме груди, и мода на суперминиатюрные формы постепенно уходит.

Липосакция на животе и бедрах

Липосакция по-прежнему востребована, но акцент смещается на более естественные методы коррекции фигуры. Вместо глубокого вмешательства сейчас популярны процедуры, направленные на скульптурирование тела без удаления больших объёмов жира.

Лифтинг лица с чрезмерной подтяжкой

Тотальные подтяжки, которые создавали эффект "натянутой кожи", отходят на второй план. Современные методы лифтинга нацелены на естественное омоложение с минимальными следами вмешательства. Модным становится лифтинг с использованием нитей или ультразвуковых технологий.

Ринопластика с кардинальными изменениями

Современные тренды предпочитают натуральность. Ринопластика, которая сильно меняла форму носа, утратила свою популярность, уступив место более мягким и естественным коррекциями.

Мода на пластическую хирургию меняется, и, несмотря на то, что многие операции остаются популярными, важно помнить о главном тренде — естественной красоте.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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