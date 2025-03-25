Эти пластические операции больше не в тренде! Узнайте, что стало непопулярным

С каждым годом тенденции в пластической хирургии меняются, и то, что было популярно несколько лет назад, может потерять свою актуальность. Некоторые процедуры, которые когда-то считались трендовыми, уже не соответствуют современным стандартам красоты. Вот несколько таких операций.
Ранее уменьшение груди было одной из самых популярных операций среди женщин, стремящихся к более маленькому и аккуратному бюсту. Однако в последние годы всё больше женщин возвращаются к естественному размеру и форме груди, и мода на суперминиатюрные формы постепенно уходит.
Липосакция по-прежнему востребована, но акцент смещается на более естественные методы коррекции фигуры. Вместо глубокого вмешательства сейчас популярны процедуры, направленные на скульптурирование тела без удаления больших объёмов жира.
Тотальные подтяжки, которые создавали эффект "натянутой кожи", отходят на второй план. Современные методы лифтинга нацелены на естественное омоложение с минимальными следами вмешательства. Модным становится лифтинг с использованием нитей или ультразвуковых технологий.
Современные тренды предпочитают натуральность. Ринопластика, которая сильно меняла форму носа, утратила свою популярность, уступив место более мягким и естественным коррекциями.
Мода на пластическую хирургию меняется, и, несмотря на то, что многие операции остаются популярными, важно помнить о главном тренде — естественной красоте.
Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.
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